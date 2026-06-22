قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة
الحجز غدا | 4543 قطعة .. خريطة فرص الحصول على أرض في بيت الوطن 11
عبد اللطيف يتفقد مشروعات تعليمية جديدة بسوهاج|مدرسة لتكنولوجيا المياه وأخرى للمتفوقين بأخميم
محمد إمام لـ صدى البلد : تعرضنا لإصابات أثناء تصوير صقر وكناريا
طفله ابتلع قطعة حشيش بسببه .. الحبس 3 سنوات لعامل في الجيزة
20 يوليو الحكم على المتهم بسب وقذف عمر كمال
بقيمة 8 قروش.. هبوط سعر الدولار في مصر ختام اليوم
من قلب مدرسة الروافع.. وزير التعليم يستمع للمعلمين ويؤكد: الانضباط أساس تطوير المنظومة التعليمية
العواصف الرعدية تهدد مباراة فرنسا والعراق في كأس العالم
عرفت إنه اتجوز عليها.. سيدة تتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها بأسيوط والنهاية العادلة| القصة الكاملة
أبو العينين: ⁠يجب تبني فكر تسويقي احترافي حديث للترويج لمصر عالمياً
راح يرخصها اتسرقت.. تاجر مخدرات يسرق دراجة نارية من جوار وحدة مرور بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انطلاق الدورة الثانية من مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية.. نوفمبر المقبل

مهرجان مسرح الجنوب
مهرجان مسرح الجنوب
أحمد إبراهيم

تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة، تنطلق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية، الذي تنظمه مؤسسة "س" للثقافة والإبداع خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل، في خطوة جديدة تعكس الاهتمام المتزايد بالحفاظ على التراث المصري والعربي وصون الموروثات الشعبية والحرف التقليدية باعتبارها أحد أهم مكونات الهوية الثقافية.

ويأتي تنظيم الدورة الثانية استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى، والتي شهدت مشاركة واسعة من الفنانين والحرفيين والباحثين والمتخصصين في مجالات التراث والفنون الشعبية، وأسهمت في تسليط الضوء على الكنوز التراثية التي تزخر بها مصر والعالم.

تفاصيل الدورة الجديدة 

وقال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة و مؤسس ورئيس المهرجان، إن الدورة الجديدة تشهد توسعًا نوعيًا في حجم الفعاليات والبرامج المقدمة، من خلال إطلاق عدد من الأنشطة والمبادرات المستحدثة التي تستهدف الحفاظ على التراث المادي وغير المادي، وتعزيز وعي الأجيال الجديدة بأهمية الفنون والحرف التراثية، فضلًا عن دعم الحرفيين والمبدعين وتوفير مساحات أوسع للتبادل الثقافي والفني، إلى جانب الاهتمام بالألعاب الشعبية والعمل على توثيقها والحفاظ عليها باعتبارها جزءًا أصيلًا من الذاكرة المجتمعية.

وأضاف أن المهرجان هذا العام يشهد مشاركات عربية ودولية متنوعة في مجالات الفنون الشعبية والحرف التراثية والألعاب الشعبية، بما يسهم في خلق جسور للتواصل الثقافي بين الشعوب، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات حماية التراث وصونه وتعزيز حضوره في الحياة المعاصرة.

وأشار الهواري إلى أن إدارة المهرجان ستبدأ في طرح استمارات المشاركة نهاية الأسبوع الجاري، على أن يستمر استقبال طلبات المشاركة حتى منتصف أغسطس المقبل، تمهيدًا لاختيار المشاركين وإعلان البرنامج النهائي للدورة الثانية.

وفي إطار الاستعدادات المكثفة للمهرجان، استضافت أكاديمية الفنون اجتماع اللجنة العليا للمهرجان، حيث تمت مناقشة الترتيبات الخاصة بالدورة المقبلة واستعراض ملامح البرنامج العام، الذي يتضمن سلسلة من الندوات الفكرية المتخصصة، والورش التدريبية، والمعارض الفنية والتراثية، إلى جانب عروض الفنون الشعبية والأنشطة الموجهة للأطفال والشباب.

وأكد أعضاء اللجنة العليا أهمية تطوير الفعاليات بما يواكب المكانة المتنامية التي بات يحظى بها المهرجان على الساحة الثقافية، مع العمل على توسيع قاعدة المشاركة الدولية وتقديم تجارب إبداعية مبتكرة تسهم في نقل التراث إلى الأجيال الجديدة بأساليب عصرية وجاذبة، بما يضمن استمرارية هذا الإرث الثقافي وحضوره في المستقبل.

وتضم اللجنة العليا للمهرجان كلًا من الدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون، والناقد الفني هيثم الهواري رئيس مؤسسة "س" للثقافة والإبداع ومؤسس ورئيس المهرجان، والدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والدكتورة ولاء محمد وكيل المعهد العالي للفنون الشعبية، والدكتورة حنان موسى وكيل وزارة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والفنان احمد الشافعى , والدكتور بدوي مبروك، والفنان محمد الفرماوي ، والفنان حسين سامي، والناقدة سارة هيثم المدير التنفيذي للمهرجان. 

ويُعد مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية واحدًا من أبرز المبادرات الثقافية المتخصصة في الحفاظ على التراث الشعبي، حيث يسعى إلى توثيق الفنون التقليدية والحرف التراثية والألعاب الشعبية، وتوفير منصة دولية تجمع المبدعين والباحثين والمهتمين بالتراث من مختلف الدول، بما يعزز مكانة قنا كواحدة من أهم الحاضنات الثقافية والتراثية في مصر والعالم العربي، ويؤكد دورها المتنامي في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية وحماية الموروث الإنساني للأجيال القادمة.

مهرجان مسرح الجنوب أعمال مسرح الجنوب عروض مسرح الجنوب هيثم الهواري الناقد هيثم الهواري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

طارق حامد

مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن طارق حامد

حمدي فتحي

بشير التابعي: الأهلي سيكون كالأسد الموسم المقبل

ترشيحاتنا

وزير الخارجية

وزير الخارجية: ضرورة البناء على التقدم المحرز في مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية

الأرصاد الجوية

اليوم درجة الحرارة 33 .. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن صيف 2026

أوكرانيا

ضربات روسية تطال منشآت عسكرية حيوية في أوكرانيا.. تفاصيل

بالصور

عصير صيفى منعش من الأناناس و المانجو و البرتقال

عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.
عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.
عصير صيفى منعش من الاناناس و المانجو و البرتقال.

محافظ الشرقية يتفقد مشروع صرف صحي أولاد سيف – الروضة بمركز بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماسك لبان الدكر والنشا لشد البشرة

ماسك لبان الدكر والنشا.
ماسك لبان الدكر والنشا.
ماسك لبان الدكر والنشا.

طريقة عمل دجاج الاناناس والأرز

طريقة عمل دجاج الاناناس و الارز.
طريقة عمل دجاج الاناناس و الارز.
طريقة عمل دجاج الاناناس و الارز.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد