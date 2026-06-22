تصفيق حار واستقبال جماهيري كبير لـ"انتحار معلن" في مهرجان سيبيو برومانيا

واصل العرض المسرحي "انتحار معلن" تألقه على الساحة الدولية، محققًا حضورًا جماهيريًا لافتًا خلال مشاركته في فعاليات مهرجان سيبيو الدولي للمسرح برومانيا، أحد أهم وأكبر المهرجانات المسرحية في العالم، حيث رفعت عروض المسرحية لافتة "كامل العدد"، وسط إقبال كبير من جمهور المهرجان الذي حرص على متابعة العرض والتفاعل معه.

وشهدت العروض حالة من الاحتفاء الجماهيري، حيث استقبل الجمهور فريق العمل بحفاوة كبيرة، وتخللت العرض لحظات من التفاعل والتصفيق المتكرر، فيما أعقب نهايته تصفيق حار ومتواصل من الحضور، تعبيرًا عن إعجابهم بالمستوى الفني والإنساني الذي قدمه العمل، وبالرسائل التي يطرحها من خلال لغة مسرحية تجمع بين الخصوصية العربية والبعد الإنساني العالمي.

ويأتي هذا النجاح امتدادًا للرحلة المميزة التي حققتها المسرحية خلال مشاركاتها السابقة في عدد من المهرجانات والمحافل المسرحية الدولية، حيث حصدت إشادات نقدية وجماهيرية واسعة، مؤكدة قدرتها على التواصل مع جمهور متنوع من مختلف الثقافات.

ويمثل العرض كلًا من مصر والمملكة العربية السعودية من خلال رابطة الإنتاج المسرحي العربي المشترك، التي تسجل بهذه المشاركة حضورها الأول في تاريخها ضمن فعاليات مهرجان سيبيو الدولي للمسرح، في خطوة تعكس أهمية التعاون الثقافي والفني العربي، وتؤكد قدرة المسرح العربي على المنافسة والحضور بقوة في المحافل الدولية الكبرى.

مسرحية "انتحار معلن" من تأليف الكاتب السعودي الدكتور سامي الجمعان، وإخراج الفنان والمخرج المصري مازن الغرباوي، وبطولة الفنانة إيمان يوسف، فيما يتولى أحمد أمين تصميم الإضاءة، ويقدم رضا صلاح الديكور وتقنيات المابينج، بينما يضع الموسيقى التصويرية الدكتور طارق مهران، وتتولى مروة عودة تصميم الأزياء.



وأكد الدكتور سامي الجمعان، أن النجاح الجماهيري الذي حققه العرض في مهرجان سيبيو يمثل مؤشرًا مهمًا على قدرة المسرح العربي على الوصول إلى الجمهور العالمي، قائلًا: "سعداء بهذا الاستقبال الكبير الذي حظي به العرض من جمهور المهرجان، وبالتفاعل الإنساني الصادق الذي لمسناه داخل القاعة.

هذا النجاح يؤكد أن القضايا التي يطرحها المسرح الجاد قادرة على تجاوز الحدود واللغات والوصول إلى الإنسان أينما كان."

من جانبه، أعرب المخرج مازن الغرباوي، عن سعادته بالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته العروض، مؤكدًا أن رفع لافتة كامل العدد في مهرجان بحجم سيبيو يعد إنجازًا مهمًا لفريق العمل وللمسرح العربي بشكل عام، وقال: “ما شاهدناه من تفاعل وتصفيق واستقبال حافل من الجمهور الروماني وجمهور المهرجان كان لحظة استثنائية، تؤكد أن المسرح لغة عالمية قادرة على بناء جسور التواصل بين الشعوب والثقافات.”

وتأتي مشاركة "انتحار معلن" ضمن توجه رابطة الإنتاج المسرحي العربي المشترك نحو تعزيز الحضور العربي على الساحة المسرحية الدولية، وفتح آفاق جديدة للتبادل الثقافي والفني، من خلال تقديم أعمال تعكس ثراء التجارب الإبداعية العربية وتنوعها، وتسهم في ترسيخ مكانة المسرح العربي في كبرى المحافل العالمية.