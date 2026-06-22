حفل يوناني أسطوري في ماسبيرو احتفالاً بيوم الموسيقي العالمي

شهد مسرح التليفزيون بمبني ماسبيرو حفلاً موسيقياً يونانياً كبيراً بمناسبة يوم الموسيقي العالمي.

وذلك بحضور الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والسفير اليوناني في القاهرة نيكولاس باباجورجيو.

بدأت فعاليات الحفل الذي قدمته الإعلامية ليلي عمر بالسلام الوطني لمصر واليونان ، ثم ألقي رئيس الوطنية للإعلام كلمة ترحيب ، أعقبتها كلمة لسفير اليونان. ثم جري تسليم وسام ماسبيرو لاسم الفنان الكبير عبد الحليم حافظ ، تسلمه الأستاذ محمد شبانة نجل شقيق العندليب.

ثم عزفت الفرقة الموسيقية اليونانية العديد من المقطوعات والأغنيات علي مدي ساعتين.

حضر الحفل الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام المخرج مجدي لاشين ، ورؤساء القطاعات والقنوات والإذاعات بماسبيرو. ونخبة من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة.