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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الليلة فرقة الأنفوشي تقدم "جنينة الأحلام" ضمن المهرجان الختامي لنوادي مسرح الطفل

المهرجان الختامي
المهرجان الختامي
أحمد البهى

يشهد قصر ثقافة القناطر الخيرية، في السادسة مساء اليوم، العرض المسرحي "جنينة الأحلام"، ضمن فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الختامي لنوادي مسرح الطفل، "دورة الفنانة صفاء أبو السعود"، الذي يقام تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض تأليف وأشعار يس الضوي وإخراج وسام أحمد، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأطفال ينتقلون أثناء نومهم إلى مدينة الأحلام التي تتصارع فيها قوى الخير والشر، ليخوضون رحلة مليئة بالمغامرات والمواقف المشوقة ليكتشف كل منهم أن اختياراته هي التي ترسم طريقه في الحلم وفي الواقع.

"جنينة الأحلام" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي، التابع لفرع ثقافة الإسكندرية، تأليف موسيقي وألحان هبة السيد، توزيع موسيقي عمرو عرفة، استعراضات خديجة محمود، إضاءة أحمد كهربا، تنفيذ ملابس عبير الخليدي، تصميم ملابس وديكور إيمان حراز، ومخرج منفذ عبد الرحمن رضا.

وينفذ المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والإدارة العامة لثقافة الطفل، ويشهد مشاركة 11 عرضا مسرحيا تعرض يوميا بالمجان حتى الاثنين 29 يونيو الجاري، والرئيس الشرفي للمهرجان الكاتبة سماح أبو بكر عزت.
وتتكون لجنة التحكيم من الفنانة إيناس نور، المخرج والناقد محمد عبد الوارث، والفنان والمخرج هشام علي، مهندس الديكور مصطفى التهامي، ومصمم الاستعراضات محمد ميزو.

قصر ثقافة القناطر الخيرية جنينة الأحلام الفنانة صفاء أبو السعود صفاء أبو السعود

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