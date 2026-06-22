دهشة وتصفيق في محطة الشهداء .. الثقافة تفاجئ ركاب المترو بعروض من دار الأوبرا المصرية

في مشهد غير معتاد، تحولت محطة الشهداء بمترو الأنفاق إلى مسرح مفتوح للفن والإبداع، بعدما فوجئ مئات الركاب بعروض فنية قدمتها فرقة فصول تنمية المواهب لذوي القدرات الخاصة التابعة لدار الأوبرا المصرية، وسط حالة من الدهشة والتفاعل الكبير من رواد المحطة.

وتوقف كثير من الركاب عن متابعة رحلاتهم اليومية للحظات، فيما اصطف آخرون حول الفرقة لتوثيق العروض بهواتفهم المحمولة، بينما علت التصفيقات وترددت كلمات الإشادة بأداء المشاركين الذين نجحوا في خطف الأنظار وإضفاء أجواء من البهجة داخل واحدة من أكثر محطات المترو ازدحامًا.

ويأتي هذا النشاط برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، في إطار رؤية الوزارة الرامية إلى كسر الحواجز التقليدية بين المؤسسات الثقافية والجمهور، والخروج بالفنون إلى الفضاءات العامة، بما يسهم في تعزيز الهوية الثقافية وترسيخ قيم الجمال والإبداع داخل المجتمع، بالأضافة إلي تسليط الضوء على عدد من القضايا المجتمعية باستخدام الفنون.

كما أُقيمت الفعالية بدعم من وزير النقل الفريق كامل الوزير، وبالشراكة مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة إدارة الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، انطلاقًا من توجه يستهدف تحويل المرافق العامة إلى منصات مفتوحة للفنون، وإدماج الإبداع في تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، بما يجعل الثقافة جزءًا أصيلًا من المشهد العام.

وقدمت الفرقة عددًا من الأغاني الوطنية والتراثية التي أبرزت ما يتمتع به أعضاؤها من موهبة وقدرات أدائية متميزة وتجاوب الركاب بشكل لافت مع الفقرات الفنية، مرددين كلمات الأغاني ومصفقين بحرارة، فيما حرص كثيرون على التوقف لمتابعة العروض وتوثيقها، في مشهد جسد لحظات استثنائية من البهجة والتقارب الإنساني.

وأشارت وزارة الثقافة إلى أن مشاركة فرقة ذوي القدرات الخاصة التابعة لدار الأوبرا المصرية لم تكن مجرد تقديم عرض فني، بل هدفت إلى توجيه رسالة تقدير لأصحاب الهمم، والتأكيد على الإيمان بقدراتهم الاستثنائية، وتسليط الضوء على مواهب أثبتت تميزها وقدرتها على المنافسة وتحقيق الإنجازات، إلى جانب تقديم نماذج للفنون والمواهب التي تحتضنها دار الأوبرا المصرية.

وأضافت الوزارة أن فصل ذوي القدرات الخاصة بدار الأوبرا المصرية تأسس في أبريل عام 2018 ضمن فصول تنمية المواهب، وبدأ نشاطه بمشاركة 25 طفلًا وشابًا في القاهرة، قبل أن تتوسع التجربة لتشمل الإسكندرية ودمنهور، لتصبح واحدة من أبرز النماذج الداعمة لدمج وتمكين أصحاب الهمم من خلال الفنون. كما تُعد هذه الفرقة من أهم الفرق التابعة لفصول تنمية المواهب التي يشرف عليها الدكتور محمد عبد الستار .

ونجح أعضاء الفرقة، تحت إشراف ميرفت فريد همام، في كسب إعجاب الحضور، حيث حرص عدد من الركاب على التقاط الصور التذكارية مع المشاركين عقب انتهاء الفقرات الفنية، تعبيرًا عن تقديرهم لما قدموه من أداء متميز، في تأكيد جديد على قدرة الفن على التقريب بين الناس، وإبراز الطاقات الإبداعية الملهمة لذوي القدرات الخاصة.