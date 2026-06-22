الحلقة 18 من «ممكن».. إثبات براءة زياد

يواصل مسلسل «ممكن» تحقيق نجاح جماهيري كبير، بعدما تصدرت الحلقة 18 قوائم المشاهدة على منصة «شاهد» عربيًا وعالميًا، وسط تفاعل واسع من الجمهور مع الأحداث المتسارعة والمفاجآت الصادمة التي حملتها الحلقة.

تفاصيل مسلسل ممكن

وشهدت الحلقة تطورات درامية قوية، كان أبرزها إثبات براءة زياد رسميًا في قضية العملية، بعد التأكد من أن الخطأ لم يكن بسببه، لتبدأ مرحلة جديدة في حياته بعد فترة طويلة من المعاناة والاتهامات.

كما حملت الحلقة لحظات مؤثرة في علاقة نور وزياد، خاصة بعد انكشاف الحقيقة ومعرفة زياد أن دانية كانت السبب وراء ابتعاد نور عنه، لتعود مشاعر الحب بينهما من جديد في مشاهد حظيت بإشادة واسعة من الجمهور.

ومن أكثر الأحداث صدمة، جاءت النهاية المأساوية لوائل بعدما تعرض لحادث مدبر من مازن، في تطور كشف عن الوجه الأكثر قسوة وخطورة لشخصيته، بينما استمرت أزمات الشخصيات الأخرى، خاصة مع سقوط سعاد في طريق مظلم نتيجة استغلال مازن لضعفها.

وشهدت الحلقة أيضًا مواجهة نارية بين ملك ونور داخل المستشفى، بعدما حاولت ملك فضح ماضي نور أمام الجميع، إلا أن زياد وقف بجانبها ودافع عنها بقوة، ليضع حدًا لتدخلات ملك في حياته.

ويواصل مسلسل «ممكن» الذي يعرض على منصة «MBC شاهد» حصد نسب مشاهدة مرتفعة وردود فعل إيجابية، بفضل الحبكة المشوقة، وثنائية نادين نسيب نجيم وظافر العابدين التي أصبحت من أبرز عناصر نجاح العمل، إلى جانب أداء فريق التمثيل والإخراج المميز للمخرج أمين درة.

يعرض مسلسل "ممكن" من الاحد للخميس عبر منصة "MBC شاهد" في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

أبطال مسلسل "ممكن"

يضم العمل نخبة من النجوم، أبرزهم نادين نسيب نجيم، ظافر العابدين، زينة مكي، ألان سعادة، أنجو ريحان، روديغ سليمان، مروى خليل، جورج شلهوب، إلى جانب عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

المسلسل من إنتاج صباح إخوان صادق الصباح، وتأليف مجدي أمين ومنى الشيمي، وإخراج أمين درة.