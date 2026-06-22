حقيقة تعرض منزل المنتج اللبناني صادق الصباح لغارة إسرائيلية.. مصدر مقرب يكشف التفاصيل

أكد مصدر مقرب من المنتج اللبناني صادق الصباح، أنه بخير، وذلك بعد انتشار أخبار تفيد بتعرض منزل له بجنوب لبنان إلي غارة إسرائيلية.

وأوضح المصدر أنه كان قد تواصل مع المنتج صادق الصباح عبر رسائل، اليوم، وهو بخير.

وكان قد كشف الصباح عن ملامح العمل الجديد الذي يجمعه بمحمد رمضان والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2027، موضحًا أن المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية، وأنه لا يزال في مرحلة التحضير والإعداد، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله النهائية وأبطال العمل خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال صادق الصباح كان مسلسل "إفراج"، الذي حقق حضورًا لافتًا ونجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان 2026، وشارك في بطولته عدد من نجوم الدراما، ليحظى بإشادات واسعة .