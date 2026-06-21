مخرج مسرحية "يمين في أول شمال": كل فنان له دور مؤثر ولا وجود لفكرة الدور الصغير

أكد عبد الله صابر، مخرج مسرحية «يمين في أول شمال»، أن أغلب الفنانين مروا بتجارب معاناة قبل الوصول إلى النجومية، مشيرًا إلى أن النجاح في المجال الفني لا يأتي بسهولة، وأن هذه المرحلة من المعاناة تعد ضرورية في مسار أي فنان.

وأضاف “صابر”، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن التمثيل لا يقوم على فكرة الدور الكبير أو الصغير، موضحًا أن كل فنان له قيمة ودور مؤثر في العمل الفني، وأن الفن يعكس واقع البيت المصري، وبالتالي فإن أي خلل أو غياب في أحد عناصره يؤثر على المنظومة بالكامل.

وأوضح أن المسرحية تمثل نوعًا من المقاومة للواقع الخارجي، بهدف منح الجمهور شعورًا بالأمل وإعادة اكتشاف الذات، مؤكدًا أن كل فرد يحتاج إلى أن يشعر بقيمته، لأن الإنسان لا يدرك أهميته إلا عندما يشار إليه ويُعترف بدوره.

تحمل رسالة مهمة

وأشار إلى أن العرض يترك أثرًا لدى الجمهور، حيث يتفاعل المشاهدون معه من خلال رؤية أنفسهم داخله، ما يدفعهم لإعادة التفكير في بعض مواقفهم الشخصية، مستشهدًا بجملة داخل العرض يرى أنها تحمل رسالة مهمة، وهي أن الإنسان إذا شعر بقيمته فإن الآخرين سيشعرون بها أيضًا.