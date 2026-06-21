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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية والمنيا تشهد الملتقى الأدبي لإقليم وسط الصعيد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بدءا من اليوم الأحد، أجندة حافلة بالفعاليات الأدبية والثقافية والفنية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وتنفذ الأنشطة بمختلف المحافظات، وتتواصل حتى السبت 27 يونيو الجاري، وتشمل مهرجانات مسرحية، وملتقيات أدبية، وعروضا فنية، إلى جانب الورش الإبداعية والحرفية، وأنشطة الطفل، وعروض الأفلام المجانية، في إطار خطة تستهدف الوصول بالخدمة الثقافية إلى مختلف الفئات والمناطق.

انطلاق المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

تنطلق الأربعاء المقبل 24 يونيو، فعاليات الدورة 48 من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، وذلك في الثامنة مساء على مسرح السامر بالعجوزة.
ويأتي المهرجان في إطار دعم الحركة المسرحية وإتاحة الفرصة للمبدعين لتقديم تجاربهم الفنية، وتقام العروض على مسرحي قصر ثقافة روض الفرج، والسامر، وتختتم فعالياته 4 يوليو المقبل بحفل يقام على مسرح السامر.

عروض فلكلورية في ختام المهرجان الدولي للطبول

تشارك الهيئة بعد غد الثلاثاء بعروض فنية متنوعة في حفل ختام الدورة الثانية عشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، الذي يقام هذا العام تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، بهدف تعزيز التواصل الثقافي والإنساني بين الشعوب.
وتقدم فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية مجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من فلكلور مدن القناة، وذلك في الثامنة مساء بساحة دار الأوبرا المصرية أمام متحف الفن المصري الحديث.

استمرار عروض المهرجان الختامي لنوادي مسرح الطفل

يشهد قصر ثقافة القناطر الخيرية هذا الأسبوع استمرار فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الختامي لعروض نوادي مسرح الطفل، "دورة الفنانة صفاء أبو السعود".
ويعرض اليوم الأحد العرض المسرحي "رحلة زمردة"، تأليف أسامة بدر وإخراج محمد جمال، وذلك في السادسة مساء.
ويقام حفل ختام المهرجان وإعلان النتائج بنهاية يونيو الجاري.

فعاليات "شارع الفن" تتواصل في المحافظات

تستمر هذا الأسبوع الفعاليات الثقافية والفنية لمبادرة "شارع الفن" التي تستهدف نشر الفنون والإبداع في الميادين والفضاءات العامة، في إطار المشروع القومي للفنون في الشارع المصري "الثقافة حياة".
وتنفذ الفعاليات يومي الخميس والجمعة في محافظات: كفر الشيخ،  الإسكندرية، الإسماعيلية، بني سويف وذلك في السادسة مساء، بالإضافة إلى ميدان المحطة بأسوان في الثامنة مساء، وتتنوع ما بين العروض الفنية، وورش الحكي، ومعارض الفن التشكيلي والورش الإبداعية للأطفال، وغيرها من الأنشطة التفاعلية المجانية.

انطلاق الملتقى الأدبي 23 لإقليم وسط الصعيد

تنطلق الأربعاء المقبل 24 يونيو بمحافظة المنيا فعاليات الملتقى الأدبي الثالث والعشرين لأدباء إقليم وسط الصعيد الثقافي، تحت عنوان "الثقافة بين الهوية والتحولات الأدبية".
ويشمل الملتقى عددا من الجلسات البحثية والأمسيات الشعرية والقصصية، بمشاركة نخبة من الكتاب والأدباء والباحثين، وتستمر فعالياته حتى الجمعة.

وتحفل الأجندة الأسبوعية بمجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية يقدمها لفيف من الفنانين التشكيليين والمتخصصين، إلى جانب الندوات والمحاضرات التثقيفية والتوعوية، والعروض المسرحية بالمحافظات، وأنشطة أتوبيس الفن الجميل، والأفلام المجانية المجانية بقصر السينما بجاردن سيتي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة الفعاليات الأدبية والثقافية برامج وزارة الثقافة

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