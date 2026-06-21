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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هشام ماجد .. مسرحية "خيال مريض" هتعيش سنين مع الناس ولها قيمة

مسرحية خيال مريض
مسرحية خيال مريض
تقى الجيزاوي

نشرت الصفحة الرسمية لمسرحية "خيال مريض" فيديو جديد يتحدث فيه النجم هشام ماجد عن أسباب مشاركته في العرض المسرحي المنتظر عرضه ابتداء من ٧ يوليو وحتى نهاية العام على مسرح تياترو أركان بالشيخ زايد بعد الإقبال الكبير على شراء التذاكر التي تم طرحها للجمهور عبر موقع Tickets Marche

وأكد هشام خلال الفيديو أن مصر تمتلك تاريخ مسرحي كبير يتمنى المشاركة به بعمل مسرحي يليق بالجمهور قائلا "احنا بلد عندنا تاريخ كبير في المسرح وكان نفسي أعمل مسرحية تعيش للناس وتتعرض بشكل مستمر علشان كده بنجتهد نقدم مسرحية تضحك وفيها قيمة حقيقية محترمة تخلي الناس تتفرج عليها وتعيش سنين كتير"

وكشف ماجد أيضا أن أحد أهم الأسباب التي جعلته متحمسا لهذا العرض هو الجزء التفاعلي مع الجمهور خلال المسرحية والذي لم يراه كثيرا في المسرحيات مؤخرا قائلا "محمد محمدي مخرج ومؤلف المسرحية صديقي وبثق فيه جدا أول ما حكى لي القصة وشخصية دكتور طه عجبني جدا ووافقت فورا وكنت عاوز متعة المسرحية مني للجمهور مهما تكون مرعبة وانت مستني رد فعلهم ويارب تعيش مع الناس"

قصة مسرحية خيال مريض

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي سيكولوجي ويقدم فيها النجم هشام ماجد شخصية "الدكتور طه" الذي يعالج مرضاه بالدراما، ويشارك في بطولتها، إلى جانب هشام ماجد، كل من محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، أحمد الرافعي، دينا دياب، نغم صالح، محسن منصور، وليد عبدالغني، تأليف وإخراج محمد محمدي و إنتاج شركة فكر للإنتج الفني للمنتجة يارا حسن

هشام ماجد مسرحية خيال مريض ابطال مسرحية خيال مريض

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