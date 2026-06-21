حسين فهمي: لا زلت أرتجف عندما أتذكر نكسة 67

تحدث الفنان حسين فهمي عن أبشع ذكرياته مع حرب 1967 عندما كان يتواجد في أمريكا، وقال أنها كانت هزيمة غير متوقعة، واكتشف أن الحرب قامت وانتهت ودمرت الطائرات المصرية على الأرض في خلال ساعات.



وأضاف حسين فهمي خلال مقابلة خاصة مع شاشة العربية: كلما أتذكر هذه اللحظات أرتجف، لقد كانت لحظات غاية في الصعوبة.



على جانب أخر كشف النجم حسين فهمي عن تفاصيل علاقته بالرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، مؤكداً أنها كانت علاقة جيدة وممتدة، وهو ما دفعه إلى رفض المشاركة في التظاهرات التي خرجت ضد الرئيس الأسبق خلال أحداث يناير 2011.



وأضاف فهمي خلال حديثه مع الإعلامية راندا أبو العزم كنت في منزله قبل الثورة بأيام ولم يكن من الممكن أن أشارك في المطالبه بعزله، وللأسف عدداً كبيراً من الأشخاص الذين أحاطوا بمبارك واستفادوا من تلك العلاقة على مدار سنوات حكمه، وحقق بعضهم مكاسب وثروات كبيرة، سرعان ما غيروا مواقفهم مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية.



وأكد الفنان المصري أن مواقفه خلال تلك المرحلة كانت نابعة من قناعته الشخصية، مشدداً على أنه فضّل التمسك بموقفه وعدم الانسياق وراء ما وصفه بمحاولات "ركوب الموجة"، على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات حسين فهمي خلال حوار تلفزيوني تناول فيه جوانب من مسيرته الفنية ومحطات مختلفة من حياته، إلى جانب رؤيته لعدد من الأحداث السياسية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.