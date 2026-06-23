وفاة الإذاعي الكبير حسن عابد .. تفاصيل

توفي منذ قليل، الإذاعي الكبير حسن عابد، عقب اجرائه عملية قلب مفتوح بأحد المستشفيات.

حسن عابد كبير مذيعي إذاعة القاهرة الكبرى ، وكان قد شق الإذاعة منذ طفولته ، حيث التحق بكلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة القاهرة وتخرج عام 1990 وعمل فترة في مجال تدريس اللغة العربية لطلاب المرحلة الإعدادية ثم تقدم لاختبارات المذيعين الجدد بالإذاعة ونجح وتم تعيينه مذيعا تنفيذا بإذاعة القاهرة الكبرى التابعة لشبكة الإذاعات الإقيليمية بالإذاعة المصرية .

وفي عام 1998 حصل على دبلومة الدراسات العليا قسم التليفزيون من كلية الإعلام جامعة القاهرة .



قام الإذاعي القدير حسن عابد بمتابعة البرامج الإذاعة والمراجعة اللغوية والإخراج التليفزيوني والتعليق الصوتي على بعض الأفلام التسجيلية.