مجدي الهواري عن تريند "يا مصر بتعمليها إزاي": تعالوا نفرح وما نسألش

احتفل المخرج والمنتج مجدي الهواري بفوز منتخب مصر على نظيره النيوزيلندي في المباراة التي جمعتهما صباح الاثنين 22 يونيو وانتهت بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتحدث مجدي الهواري عن جملة "يا مصر بتعمليها إزاي" التي تم تداولها على نطاق واسع من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.



وكتب عبر حسابه على موقع"فيسبوك": "يا جماعة يعني إحنا هنفضل طول البطولة نسأل يا مصر عملتيها إزاي! أو بتعمليها إزاي! أهي عملتها وخلاص سيبها ماشية، وخلينا نفرح بقى وننبسط بحسام حسن وفريقه، بدل ما نقعد نفتش فيها وندور على الأساليب والأسباب، ونسأل يا مصر بتعمليها إزاي".

وتابع: "أول المجموعة وأول فوز تاريخي، ومحمد صلاح رجل المباراة، واللعيبة الرجالة جابت أجوان حلوة ومعاك مدرب فايق، وداخلين على الدور 32، تعالوا نفرح بس وما نسألش بقى مصر عملتها إزاي!، المهم إنها عملتها ورجعنا يا ابني تاني لـ حمادة هلال والله وعملوها الرجالة".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال مجدي الهواري كمخرج مسلسل "دايمًا عامر" بطولة الفنان مصطفى شعبان وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2022، وشارك في العمل: سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إخراج مجدي الهواري.