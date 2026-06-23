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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اليوم.. عرض "سنووايت والأنغام السبعة" ضمن المهرجان الختامي لنوادي مسرح الطفل

سنووايت
سنووايت
أحمد البهى

يستقبل مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، العرض المسرحي "سنووايت والأنغام السبعة"، ضمن فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الختامي لنوادي مسرح الطفل، "دورة الفنانة صفاء أبو السعود"، الذي يقام تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض تأليف ورؤية درامية واستعراضات إياد إبراهيم، سينوغرافيا وإخراج سلمى هاني، وتدور أحداثه في إطار غنائي استعراضي حول "سنووايت" وأصدقائها السبعة الذين يسعون إلى استكمال الألحان المفقودة، ويكتشفون خلال رحلتهم أن التعاون وقبول الاختلاف هما مفتاح تحقيق الأحلام، وأن لكل فرد   دورا لا غنى عنه في صناعة النجاح.

"سنووايت والأنغام السبعة" لفرقة قصر ثقافة بورسعيد، ألحان نسمة عيسى، إضاءة أندرو يسري، توزيع وتسجيل صوت محمد مهران، غناء منة هاني، نسيمة عيسى، أحمد مندور، ومحمد مهران، تنفيذ ملابس علا عبد اللطيف وشيرين محمد، تنفيذ مؤثرات أحمد جعفر، ماكياج هنا شعبان، تنفيذ ديكور ندى الحسيني، تنفيذ إكسسوار منة هاني، مخرج مساعد شروق حافظ، دراما غنائية ومخرج منفذ أحمد مندور.

وينفذ المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والإدارة العامة لثقافة الطفل، والرئيس الشرفي للمهرجان الكاتبة سماح أبو بكر عزت.

ويشهد المهرجان مشاركة 11 عرضا مسرحيا تعرض يوميا بالمجان حتى الاثنين المقبل 29 يونيو،  وتتكون لجنة التحكيم من الفنانة إيناس نور، المخرج والناقد محمد عبد الوارث، والفنان والمخرج هشام علي، مهندس الديكور مصطفى التهامي، ومصمم الاستعراضات محمد ميزو.

مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية سنووايت والأنغام السبعة المهرجان الختامي لنوادي مسرح الطفل

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