وزيرة الثقافة تصدر قرارًا بندب الفنان سامح مجاهد مديرًا للمسرح القومي لمدة عام

أصدرت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، قرارًا بندب الفنان سامح مجاهد مديرًا للمسرح القومي لمدة عام، خلفا للفنان أيمن الشيوي، الذي يشغل حاليا منصب رئيس قطاع المسرح، في إطار دعم الكفاءات والاستفادة من الخبرات الفنية.

ويُعد الفنان سامح مجاهد من الأسماء البارزة في الحركة المسرحية المصرية، ويمتلك خبرات فنية وإدارية من خلال أعماله وأنشطته المختلفة.

ويمثل المسرح القومي أحد أعرق المؤسسات الثقافية والفنية في مصر، وله دور بارز في دعم الحركة المسرحية وتقديم أعمال مؤثرة في المشهد الثقافي.

هنأ الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، الفنان سامح مجاهد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في قيادة هذا الصرح العريق، ومواصلة دوره في تقديم رسالته الثقافية والفنية.

