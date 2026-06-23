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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حقيقة تعرض ياسين التهامي لأزمة صحية ودخوله المستشفى

ياسين التهامي
ياسين التهامي
أحمد إبراهيم

كشف مصدر مقرب من الشيخ ياسين التهامي تطورات حالته الصحية بعد ما تردد بشأن تعرضه لأزمة صحية بعد حفلته الأخيرة وخاصة بعد حمله من أجل النزول من على المسرح. 

وقال المصدر فى تصريح خاص لصدى البلد : الشيخ ياسين التهامي بخير ولم يتعرض إلى أى أزمة صحية أثناء حفله الأخير وانه بخير ولم يذهب إلى المستشفى كما تردد. 

وأضاف المصدر : أن ياسين انهى حفلته وعند مغادرته المسرح قام عدد من الناس بحمله من أجل النزول من المسرح الذي لم يحتو على سلم من أجل نزوله، والشيخ ياسين انهى الحفل وذهب مباشرة إلى منزله ولم يصبه أي مكروه. 

تألق ياسين التهامي 

من ناحية أخرى تألق المنشد الديني القدير الشيخ ياسين التهامي، عميد المنشدين، في ختام احتفالات مولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. 

وأشعل عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي شغف محبي ومريدي سيدي إبراهيم الدسوقي، عبر باقة من قصائد المدح والإنشاد الديني المتميز الذي نال إعجاب الجميع.

وتوافد الآلاف من المريدين والمحبين من مختلف أنحاء الجمهورية والدول العربية للاستمتاع بالنفحات الروحانية الصوفية.

 أجواء إيمانية وحضور جماهيري كبير

وشهد محيط مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، توافدًا غفيرًا، وسط أجواء من البهجة والسرور التي أضفت على زوار المولد ومريدي القطب الصوفي الكبير.

وامتلأت الساحات والطرقات بالمحتفلين الذين جاءوا للمشاركة في أكبر الموالد الدينية في مصر، وسط إجراءات أمنية مشددة تحت إشراف اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ لمنع ما يعكر صفو الاحتفالات.

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