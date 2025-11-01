قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

عميد المنشدين ياسين التهامي يُشعل الليلة الكبيرة لمولد الدسوقي| صور

احتفالات مولد سيدي إبراهيم الدسوقي
احتفالات مولد سيدي إبراهيم الدسوقي
محمود زيدان

تألق المنشد الديني القدير الشيخ ياسين التهامي، عميد المنشدين، في ختام احتفالات مولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. 

وأشعل عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي شغف محبي ومريدي سيدي إبراهيم الدسوقي، عبر باقة من قصائد المدح والإنشاد الديني المتميز الذي نال إعجاب الجميع.

وتوافد الآلاف من المريدين والمحبين من مختلف أنحاء الجمهورية والدول العربية للاستمتاع بالنفحات الروحانية الصوفية.

 أجواء إيمانية وحضور جماهيري كبير

وشهد محيط مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، توافدًا غفيرًا، وسط أجواء من البهجة والسرور التي أضفت على زوار المولد ومريدي القطب الصوفي الكبير.

وامتلأت الساحات والطرقات بالمحتفلين الذين جاءوا للمشاركة في أكبر الموالد الدينية في مصر، وسط إجراءات أمنية مشددة تحت إشراف اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ لمنع ما يعكر صفو الاحتفالات.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ دسوق سيدي إبراهيم الدسوقي أخبار كفر الشيخ

