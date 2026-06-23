ياسمين الخطيب: السوشيال ميديا تحولت إلى ساحة للمكايدة وتصفية الحسابات

انتقدت الإعلامية ياسمين الخطيب ما وصفته بالاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن كثيرًا من المستخدمين حولوها من وسيلة للتواصل والمعرفة إلى منصة لتصفية الحسابات ونشر الخلافات الشخصية.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "النهارده الصبح وأنا بشرب قهوتي، اتكعبلت في لايف فيديو لواحدة بتشتم طليقها، ولايف تاني لواحدة بتردح لجارتها!"

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وأضافت: "غالبية المصريين ليسوا مؤهلين -نهائيًا- لاستخدام السوشيال ميديا، لأنهم للأسف حولوها من آلية للتواصل والمعرفة والابتكار، إلى وسيلة للمكايدة وتصفية الحسابات ونشر الفضائح والمشكلات الشخصية على الملأ!".

واختتمت منشورها بقولها: "شيء في غاية القرف".

وكانت قد احتفلت الإعلامية ياسمين الخطيب بتتويج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز، معبرة عن فرحتها عبر منشور لها على موقع “فيس بوك”، كتبت خلاله كلمات غزل احتفالا بالإنجاز.

ونشرت ياسمين الخطيب صورة لها بقميص نادي الزمالك وعلقت :“القلعةُ البيضاءُ تنشدُ لحنَها والنصرُ تحملُ زَهْوَهُ الراياتُ”.