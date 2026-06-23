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أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد إبراهيم

نشر الفنان أحمد سعد مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام حيث يقوم بحلاقة شعره وذقنه بعد حالة الجدل التى أثارها بسبب ظهوره الأخير. 

وعاق أحمد سعد على الفيديو قائلا : جمهوري الحبيب، توبت عن أي حاجة غريب وتزعل جمهوري، مش هعمل أي حاجة تزعلكم، زمانكم دلوقتي بتقولوا ده بيعمل حاجات غريبة ويرجع يعتذر، المهم إني مش بحب الجمهور يزعل مني في حياتي.

https://www.instagram.com/reel/DZ7XNd6sGfv/?igsh=ZDZyOWtsaTl5end2

واوضح أحمد سعد : والمهم إني مش مزعل ربنا، ولكن أنا عايش وسط مجتمع أعتقد أن العرف فيه شيء مهم جدا وأفضل طول عمري مش عايز أعمل حاجات غريبة وأعيش في سلام حتى لو شغلانتي بتخليني أعمل حاجات زي كده، ربنا ديمًا بيقبل أي حد عايز يتوب ويعيش في سلام، وده أحسن كتير، شيء مهم جدًا.

أحمد سعد يحتفل بالمنتخب الوطني 

من ناحية أخرى حرص أحمد سعد على الاحتفال بفوز منتخب مصر بطريقة خاصة ومميزة، حيث شارك جمهوره مقطع فيديو من داخل الملعب في الولايات المتحدة الأمريكية، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالنتيجة والأداء الذي قدمه الفراعنة.

وظهر أحمد سعد في الفيديو مرتديًا "الطربوش" وسط أجواء احتفالية وحماسية، بينما كان يردد عبارته الشهيرة: "الله حي التالت جي"، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الفنان الفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام"، حيث وثق لحظات الفرح والاحتفال مع الجماهير المصرية التي تواجدت في المدرجات  كاس العالم ، وبدت عليه علامات السعادة والفخر بعد تحقيق الفوز.

وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بعفوية أحمد سعد وحماسه الدائم لدعم المنتخب الوطني في مختلف المناسبات الرياضية، مؤكدين أن ظهوره بالطربوش أضفى أجواءً مميزة على الاحتفال.

ويُعرف أحمد سعد بحرصه على مشاركة جمهوره تفاصيل حياته الفنية والشخصية، إلى جانب تفاعله المستمر مع الأحداث الرياضية والوطنية، وهو ما يجعله دائم الحضور في المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء احتفال أحمد سعد ليعكس حالة الفرحة الكبيرة التي يعيشها المصريون بعد فوز منتخبهم، حيث امتلأت مواقع التواصل برسائل التهنئة والدعم للاعبين والجهاز الفني، وسط آمال بمواصلة النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

وحصد الفيديو آلاف الإعجابات والتعليقات خلال ساعات قليلة من نشره، حيث عبر المتابعون عن إعجابهم بروح أحمد سعد المرحة وطريقته المختلفة في الاحتفال، مؤكدين أن فرحة المصريين بالفوز كانت حاضرة في كل مكان، حتى من داخل الملاعب الأمريكية.

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أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

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