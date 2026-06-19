استمرار تقديم العروض الفنية والموسيقية والترفيهية بالممشى السياحي لكورنيش النيل ببني سويف

تتواصل فعاليات مبادرة " شارع الفن" ، والتي أطلقتها وزارة الثقافة بقيادة الوزيرة الدكتورة جيهان زكي، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ،وذلك في إطار تنفيذ أهداف "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري

حيث قامت فرقة أبوصير للآلات والغناء الشعبي بتقديم العديد من الفقرات _خلال تواجدها بالممشى السياحي لكورنيش النيل بمدينة بني سويف_ وشملت : احنا الالات الشعبية، غنوا لبلدي، بني سويف الحبيبة،القمح، ومواويل ومزيج من الأغاني التراثية ، بجانب فقرة الرسم على الوجوه للفنانة أميمةأحمد،

وذلك في إطار فعاليات المبادرة التي تهدف إلى تحويل الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات إلى منصات ونوافذ مفتوحة للإبداع والفنون، من خلال عروض فنية وموسيقية ، بما يسهم في اكتشاف المواهب ورعايتها وتحويل طاقاتها الإبداعية إلى قوة داعمة للتنمية والوعي المجتمعي

من جانبه أشار شريف حنفي رئيس اللجنة المشرفة على الكورنيش إلى أنه يتم التنسيق مع مديرية الثقافة لتوفير التيسيرات اللازمة لتسهيل تنظيم المبادرة، التي تقام في أماكن عامة ومفتوحة للجمهور بهدف الارتقاء بالذوق العام، وتنمية المواهب لدى الشباب، وتفعيل التواصل المباشر مع المواطنين.



