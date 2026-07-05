رامي جمال يتصدر التريند بعد يومين من طرح ألبوم دي علامة

حقق النجم رامي جمال نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بألبومه الجديد "دي علامة"، الذي طرحه قبل يومين، ليحصد منذ الساعات الأولى لإطلاقه تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ويؤكد مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

استطاع الألبوم أن يفرض حضوره بقوة على الساحة الغنائية، بعدما تصدر قوائم الأكثر تداولًا "الترند" على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادات واسعة من الجمهور الذي أثنى على التنوع الموسيقي الذي قدمه رامي جمال، إلى جانب اختياراته المختلفة في الكلمات والألحان والتوزيعات، وهو ما منح الألبوم شخصية فنية مميزة.

ويضم "دي علامة" مجموعة من الأغنيات التي تعكس حرص رامي جمال على التجديد وتقديم تجربة موسيقية متكاملة، حيث مزج بين الأغاني الرومانسية والإيقاعية والدرامية، مع الاعتماد على رؤى موسيقية حديثة تتماشى مع تطورات الأغنية العربية، دون التخلي عن هويته الفنية التي اعتاد عليها جمهوره.

ألبوم دى علامة

وحظيت أغنيات الألبوم بتفاعل كبير على منصات الاستماع الرقمية، إلى جانب انتشار واسع لمقاطعها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث تداول الجمهور مقاطع من الأغنيات، معبرين عن إعجابهم بالألبوم الذي اعتبره كثيرون من أبرز الإصدارات الغنائية لهذا الموسم.

ويواصل رامي جمال من خلال "دي علامة" تأكيد قدرته على مواكبة التطورات الموسيقية وتقديم أعمال تجمع بين الجودة الفنية والانتشار الجماهيري، مستفيدًا من خبرته الطويلة كمطرب وملحن، وهو ما انعكس على حالة التفاعل الكبيرة التي صاحبت طرح الألبوم.

ويعد تصدر الألبوم للتريند بعد فترة وجيزة من إطلاقه مؤشرًا على نجاحه الجماهيري، خاصة في ظل المنافسة القوية التي تشهدها الساحة الغنائية، إذ نجح رامي جمال في تقديم عمل متكامل حظي بإشادة الجمهور والنقاد، ليضيف محطة جديدة إلى سلسلة نجاحاته الفنية، ويؤكد أن "دي علامة" يمثل خطوة جديدة في مسيرته، تجمع بين التجديد والرهان على جودة المحتوى الموسيقي.



جاءت عدد من تعليقات الجمهور على الأغانى كالتالى :ايه الريتم الخطير ده والتوزيع والايقاع والإحساس والثقة انت وأقسم بالله من كوكب تانى، تستاهل كل خير يا رامي ربنا يكتب لك دايماً النجاح وإن شاء الله الألبوم يحقق أكبر نجاح يا صاحب الفن الراقي يا مطربي المفضل يا أفضل مطرب في الوطن العربي وغيرها .

وطرح مؤخرا النجم رامي جمال أغانى ألبومه الجديد "دى علامة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والذى يتعاون خلاله مع مجموعة كبيرة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الساحة الغنائية المصرية.



ويقدم رامي جمال خلال ألبومه الجديد 16 أغنية متنوعة، طرح منها أول أغنياته بعنوان "ليلة ورا ليلة" والتي قدمها على طريقة الديو مع النجم سعد لمجرد، وهي من كلمات عمرو المصرى وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضرى.

أغانى ألبوم دى علامة

ويضم الألبوم الأغنية الرئيسية التي تحمل اسمه "دى علامة"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان رامي جمال، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، إلى جانب أغنية "إيه اللي جابك" من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكس وماستر أمين نبيل، بالإضافة إلى أغنية "زي القمر" من كلمات محمود فاروق، وألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب.



ويتضمن الألبوم أغنية "نادراً" من كلمات تامر حسين، وألحان رامي جمال، وتوزيع وميكس وماستر نادر حمدي، وأغنية "مش طبيعية" من كلمات مودي نبيل، وألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، إلى جانب أغنية "أنا أستاهل" من كلمات عليم، وألحان رامي جمال، وتوزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.



ويواصل رامي جمال التنوع في الألبوم من خلال أغنية "السهرة حلوة" من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، وأغنية "في لياليها" من كلمات وألحان شريف مختار، وتوزيع وميكس وماستر أمين نبيل، بالإضافة إلى أغنية "انتهينا" من كلمات أحمد جابر، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم.



ويضم الألبوم أغنية "شايف إيه" من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وأغنية "هو الحب ده" من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع وميكس تميم، وماستر Dick Beetham، إلى جانب أغنية "بتفتكريني" من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكس وماستر أمين نبيل.



ويختتم رامي جمال أغنيات ألبومه بـ "الأوقات الحلوة" من كلمات وألحان شريف مختار، وتوزيع وميكس وماستر أمين نبيل، وأغنية "وبقيت بحبه" من كلمات رمضان محمد، وألحان علي شعبان، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، بالإضافة إلى أغنية "سحر عينيه" من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم.