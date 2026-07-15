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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامي جمال يطلب من جمهوره المشاركة في كليب «ليلة ورا ليلة» مع سعد لمجرد

النجم رامي جمال
النجم رامي جمال
أوركيد سامي

فاجأ الفنان رامي جمال جمهوره بفكرة جديدة ومميزة تتعلق بأغنيته «ليلة ورا ليلة»، التي تجمعه لأول مرة بالنجم المغربي سعد لمجرد، حيث قرر منح الجمهور فرصة المشاركة في صناعة الفيديو كليب الرسمي للأغنية.

وكشف رامي جمال، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام»، عن رغبته في استقبال مقاطع مصورة من الجمهور أثناء تفاعلهم مع الأغنية وأدائها، على أن يتم اختيار عدد من هذه الفيديوهات ودمجها ضمن الكليب الرسمي، ليجمع العمل بين النجمين ومحبيهما في تجربة فنية تفاعلية.

ودعا رامي جمال جمهوره إلى إطلاق العنان لإبداعهم وتصوير مقاطع متنوعة على أنغام «ليلة ورا ليلة»، مؤكدًا أهمية تنوع الأجزاء التي يتم تصويرها، حتى لا يركز جميع المشاركين على المقطع نفسه من الأغنية.

وكتب رامي جمال عبر حسابه على «إنستغرام»: «فيديوهات من السوشيال ميديا ومن الإيميل ونعمل كليب ليا أنا وسعد معاكم في كليب واحد... يلا ورونا الإبداع، كل حد يصور جزء من الأغنية براحته، بس من أولها لآخرها، ومش كله يصور نفس الجزء».

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص رامي جمال على إشراك جمهوره في أعماله الفنية، ومنحهم دورًا حقيقيًا في تقديم الكليب، خاصة بعد التفاعل الذي حظيت به الأغنية منذ طرحها.

وتُعد أغنية «ليلة ورا ليلة» أول تعاون غنائي يجمع رامي جمال وسعد لمجرد، وشكل الديو مفاجأة للجمهور، خاصة مع اختلاف وتكامل اللون الغنائي لكل منهما.

وكان رامي جمال قد عبّر عن سعادته بالتعاون مع سعد لمجرد، ووجّه له رسالة خاصة بالتزامن مع طرح الأغنية، أعرب خلالها عن تقديره لمشاركته في العمل، مؤكدًا أن وجوده أضاف قيمة فنية مميزة إلى الأغنية.

وتأتي «ليلة ورا ليلة» ضمن ألبوم رامي جمال الجديد «دي علامة»، الذي تم طرحه عبر مختلف المنصات الموسيقية، ويضم 16 أغنية متنوعة، تعاون فيها مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الساحة الغنائية.

أغنية «ليلة ورا ليلة» من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري، فيما يشهد ألبوم «دي علامة» عددًا من التعاونات الفنية، من بينها تعاون رامي جمال مع الملحن عمرو مصطفى، في تجربة موسيقية يسعى من خلالها إلى تقديم ألوان غنائية متنوعة لجمهوره.

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