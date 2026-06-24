الغول: توقيت تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بوقف الحرب مع إيران غير مناسب

قال الدكتور عادل الغول، رئيس مركز باريس للدراسات، إن تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بتقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في ما يتعلق بالحرب على إيران جاء في وقت غير مناسب تمامًا للرئيس ترامب ولفريق التفاوض الأمريكي الموجود حاليًا في سويسرا.

وأضاف الدكتور عادل الغول، خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا القرار يعني عمليًا تقييد يد الولايات المتحدة الأمريكية وعدم قدرتها على العودة مجددًا إلى أي عمل عسكري إلا بعد الحصول على موافقة الكونجرس ومجلس النواب، وبالتالي فإن القرار أنهى إمكانية العودة السريعة إلى المواجهة العسكرية، وهو أمر بالغ الأهمية.

وأوضح أن هذا القرار يحمل في جانب منه رسالة طمأنة للمجتمع الدولي، وكذلك لإيران، لكن السؤال المطروح الآن: هل ستستغل إيران هذا القرار لتشديد موقفها خلال المفاوضات؟.

وأكد أن هذا الأمر يثير مخاوف الرئيس ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس، وبالتالي أصبحت الكرة الآن في الملعب الإيراني، فإما أن تستغل إيران القرار لصالحها، أو تنظر إليه باعتباره خطوة إيجابية وتتعامل بحسن نية، بما يفتح المجال أمام اتخاذ خطوات إيجابية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، ويسهل إمكانية الوصول إلى اتفاق نهائي.

وأشار إلى أن الملف النووي سيحسم مصير المفاوضات؛ فإما أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي والتوقيع عليه، أو أن يؤدي الخلاف بشأنه إلى انهيار المفاوضات والعودة مجددًا إلى نقطة الصفر، لكن في النهاية، يُعد هذا القرار تاريخيًا بالنسبة للمشرعين الأمريكيين، لأن عددًا من أعضاء الحزب الجمهوري صوتوا إلى جانب الديمقراطيين دعماً له، وهو ما يُعد تطورًا لافتًا، وربما يحدث للمرة الأولى منذ تولي الرئيس ترامب مقاليد الحكم.