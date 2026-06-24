الأمين العام لحلف الناتو: حصول إيران على سلاح نووي مدمر للمنطقة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد يأن الأمين العام لحلف الناتو، قال إن ترامب قام بما يلزم تجاه إيران ومساره الحالي نحو الاتفاق صحيح.

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو، أن حصول إيران على سلاح نووي مدمر للمنطقة، وأن حلفاء أوروبيون ينشرون قطعا عسكرية قرب مضيق هرمز للمساعدة في إزالة الألغام.

وفي وقت سابق انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين صوتوا مع الديمقراطيين لصالح قرار يدعوه إلى وقف الحرب مع إيران.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "إيران على وشك الانهيار، مستعدة للسقوط، مستعدة لتقديم أي شيء تقريبًا، ثم يقرر مجلس الشيوخ الأمريكي إجراء تصويت في وقت غير مناسب وبلا معنى، مما يوفر الدعم والمساندة للعدو".

وأضاف: "صوت أربعة جمهوريين خاسرين مع الديمقراطيين الأغبياء، وسألت إيران شعبي: "ماذا يعني كل هذا؟" هؤلاء الأعضاء لم يزيدوا الأمر إلا صعوبة، لكنني سأنهيه - بطريقة أو بأخرى - لأنني دائمًا ما أنجز المهمة!".