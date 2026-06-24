باحث سياسي: ترامب يغضب من أي مقارنة بين اتفاقه مع إيران واتفاق أوباما

قال توماس واريك، كبير الباحثين في المجلس الأطلسي، إنه اطلع على منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي حول موافقة إيران بشكل كامل على إجراء عمليات تفتيش نووية على أعلى مستوى، ولفترة طويلة في المستقبل، متابعا: "أغلب من قرأوا هذا المنشور كانت لديهم، في الغالب، هذه النظرة المسبقة بأن إيران قد وافقت بالفعل على عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن اتفاق عام 2015".

وأضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن أحد الأمور التي يواجه الرئيس ترامب صعوبة بشأنها حاليًا هو أن الجميع يقارن هذا الاتفاق، الذي تم التفاوض بشأنه والتوقيع عليه منذ أسبوع، بما جرى التفاوض عليه قبل 11 عامًا في عهد الرئيس أوباما، ويقول المنتقدون إن الاتفاقين متشابهان إلى حدٍّ كبير، بل إن بعضهم يرى أن اتفاق أوباما ربما كان أفضل قليلًا.

وأوضح أن مثل هذه المقارنات تُغضب الرئيس ترامب إلى حدٍّ كبير؛ لأنه يرغب في أن يُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه أكبر وأهم وأكثر فاعلية من الاتفاق الذي أُبرم في عهد الرئيس أوباما، لكن حتى الآن، لا يبدو أن هناك فارقًا جوهريًا وواضحًا بينهما.