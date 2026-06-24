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ترامب ينتقد الجمهوريين الذين صوّتوا لوقف الحرب مع إيران: «خاسرون .. يساعدون العدو»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب ينتقد الجمهوريين الذين صوّتوا لوقف الحرب مع إيران: «خاسرون .. يساعدون العدو»

ترامب
ترامب

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين صوتوا مع الديمقراطيين لصالح قرار يدعوه إلى وقف الحرب مع إيران.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "إيران على وشك الانهيار، مستعدة للسقوط، مستعدة لتقديم أي شيء تقريبًا، ثم يقرر مجلس الشيوخ الأمريكي إجراء تصويت في وقت غير مناسب وبلا معنى، مما يوفر الدعم والمساندة للعدو". 

وأضاف: "صوت أربعة جمهوريين خاسرين مع الديمقراطيين الأغبياء، وسألت إيران شعبي: "ماذا يعني كل هذا؟" هؤلاء الأعضاء لم يزيدوا الأمر إلا صعوبة، لكنني سأنهيه - بطريقة أو بأخرى - لأنني دائمًا ما أنجز المهمة!".

وفي وقت سابق، أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم تنفيذ أي عمليات عسكرية جديدة ضد إيران ما لم تحصل الإدارة الأمريكية على تفويض أو موافقة مسبقة من الكونجرس، في خطوة تعكس تنامي الجدل داخل الأوساط السياسية الأمريكية بشأن صلاحيات استخدام القوة العسكرية.

ويأتي القرار وسط نقاشات متواصلة حول الدور الرقابي للكونجرس في القضايا المتعلقة بالحرب والسلم، حيث يرى عدد من المشرعين أن أي تصعيد عسكري واسع النطاق يتطلب موافقة السلطة التشريعية وفقاً للدستور الأمريكي.

ترامب الجمهوريين ترامب ينتقد الجمهوريين الحرب مع إيران الرئيس الأمريكي

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