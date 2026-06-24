ترامب: أسعار البنزين يجب أن تبدأ في الانخفاض بوتيرة أسرع

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن “أسعار البنزين يجب أن تبدأ بالانخفاض بوتيرة أسرع بكثير مما أراه الآن”.



وأضاف الرئيس الأمريكي أن هناك تعليمات لوزارة العدل بالبدء فورا بالتحقيق مع شركات النفط التي لا تخفض أسعارها.

وفي وقت سابق، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين صوتوا مع الديمقراطيين لصالح قرار يدعوه إلى وقف الحرب مع إيران.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "إيران على وشك الانهيار، مستعدة للسقوط، مستعدة لتقديم أي شيء تقريبًا، ثم يقرر مجلس الشيوخ الأمريكي إجراء تصويت في وقت غير مناسب وبلا معنى، مما يوفر الدعم والمساندة للعدو".

وأضاف: "صوت أربعة جمهوريين خاسرين مع الديمقراطيين الأغبياء، وسألت إيران شعبي: "ماذا يعني كل هذا؟" هؤلاء الأعضاء لم يزيدوا الأمر إلا صعوبة، لكنني سأنهيه - بطريقة أو بأخرى - لأنني دائمًا ما أنجز المهمة!".