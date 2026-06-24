"ترامب وإيران قد يفتحانه برسوم".. خبير عسكري يكشف سيناريو مثيرا لمستقبل مضيق هرمز

قال اللواء دكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية، إنه بدأت بالفعل تظهر مؤشرات وترتيبات لتنفيذ الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ومما لا شك فيه أن الطرفين، وفقًا لما يبدو من هذا الاتفاق، لا يرغبان في العودة إلى التصعيد العسكري مرة أخرى.

أضاف خلال مداخلة في برنامج "إكسترا اليوم"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية شروق عماد الدين، أن الطرفان اتفقا بالفعل على عدد من البنود، من بينها ما يتعلق بمضيق هرمز، إضافة إلى تشكيل 4 لجان متخصصة: لجنة لبحث ملف مضيق هرمز، ولجنة لمناقشة البرنامج النووي، ولجنة لمعالجة ملف الأموال الإيرانية المجمدة، ولجنة للمراقبة والمتابعة، وقد تم الاتفاق على هذه اللجان الأربع، ما يعني أن الجانبين يسيران بالفعل في طريق تنفيذ الاتفاق، وأن اللجان الفنية ستبدأ عملها ضمن هذا الإطار.

وأوضح أن ما يحدث الآن من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، من توجيه تحذيرات إلى إيران بعدم المساس بالاتفاق أو الإخلال به، وكذلك التحذيرات الإيرانية المقابلة، فهو أمر متوقع، فالرئيس الإيراني أعلن صراحة أن كثيرًا مما يُقال أو يُتداول في وسائل الإعلام يندرج ضمن التصريحات الإعلامية، ولا يعكس بالضرورة ما يجري على مستوى التنفيذ الفعلي للاتفاق.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تبعث برسائل تحذيرية إلى إيران بهدف دفعها إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وعدم اتخاذ أي خطوات أحادية قد تؤثر في الاتفاق، مثل التلويح بإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل حركة الملاحة فيه، كما جرى الحديث عن ذلك في فترات سابقة عقب الضربة التي تعرضت لها إيران.

