أستاذ هندسة طاقة: استقرار الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط يسهم في خفض أسعار الطاقة

أكد حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة، أن أسعار الطاقة العالمية ترتبط بشكل وثيق بتطورات الحرب في الشرق الاوسط بين إيران والولايات المتحدة .

وقال حافظ سلماوي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"، :" لا يستطيع أحد توقع مستقبل أسعار الطاقة العالمية سواء بالارتفاع أو الانخفاض ".



وتابع حافظ سلماوي :" إغلاق مضيق هرمز استمر لحوالي 4 أشهر وهناك انخفاض في معدلات الانتاج العالمي من النفط بسبب الحرب".

واكمل حافظ سلماوي:" إذا استقرت الأوضاع الإقليمية سوف تتجه أسعار النفط إلى الانخفاض ولكن إذا تعقدت الامور واشتعلت الاوضاع السياسية في الشرق الاوسط قد تتجه الأسعار إلى الارتفاع ".



ولفت حافظ سلماوي :" منتج النفط ليس في صالحه ان يستمر ارتفاع الأسعار لفترة طويلة كي يكون قادرا على بيع النفط بأسعار مناسبة مما يحدث مرونة بين العرض والطلب ".

