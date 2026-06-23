انطلاقة خضراء للصناعة المصرية نحو طاقة نظيفة تعزز التنافسية العالمية

بحث خالد هاشم خلال لقاء مع المهندس أندرو دانيال رئيس مجلس إدارة شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة، فرص التعاون في دعم التحول الأخضر داخل القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية عبر التوسع في حلول الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، وذلك بحضور المهندس حسين الغزاوي مستشار الوزير لشؤون الطاقة وعدد من قيادات الوزارة.



وتناول اللقاء استعراض أنشطة الشركة وخبراتها في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية للقطاع الصناعي منذ عام 2011، حيث بلغ إجمالي القدرات المنفذة وتحت التنفيذ نحو 170 ميجاوات، بالاعتماد على كوادر هندسية مصرية، بما يعكس قدرتها على تقديم حلول عملية تدعم احتياجات المصانع والمنشآت الإنتاجية.



حلول الطاقة الصناعية



ناقش الجانبان عدداً من محاور التعاون المقترحة، من بينها تطوير شبكات الطاقة الصناعية المصغرة (Industrial Microgrids)، وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية داخل المناطق الصناعية القائمة، بما يسهم في توفير الطاقة للمستثمرين، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة الإنتاجية، ورفع جاهزية المناطق الصناعية لاستيعاب المزيد من الاستثمارات.



تنافسية صناعية خضراء



وأكد الوزير أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي أصبح ضرورة اقتصادية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، في ظل المتغيرات العالمية المرتبطة بأسواق الطاقة، ومتطلبات خفض الانبعاثات الكربونية، وآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).



مبادرة شمس الصناعة



وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرة “شمس الصناعة” التي تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع في مختلف المحافظات، بإجمالي قدرة تصل إلى 1000 ميجاوات، بما يساهم في خفض استهلاك الغاز الطبيعي وتقليل تكلفة الطاقة وزيادة تنافسية المنتج المصري محلياً وعالمياً.



نماذج قابلة للتكرار



وأوضح الوزير وجود فرص واعدة للتعاون مع الشركة في اختيار منطقة صناعية لتطبيق نموذج متكامل لشبكات ومحطات الطاقة الشمسية، ليكون نموذجاً تجريبياً قابلاً للتكرار في مناطق صناعية أخرى، بما يدعم توجه الدولة نحو تطوير مناطق صناعية

مستدامة منخفضة الانبعاثات.



من جانبه، أكد أندرو دانيال استعداد الشركة لدعم الصناعة المصرية من خلال خفض تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، مع توظيف خبراتها الهندسية لدعم توجهات الدولة نحو صناعة أكثر استدامة، وتعظيم المكون المحلي في مشروعات الطاقة النظيفة.