الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على غزة بقصف مدفعي ونسف للمنازل

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عمليات قصف ونسف لمنازل ومنشآت سكنية، إلى جانب إطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، نقلا عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفجير لمبانٍ سكنية ومنشآت مدنية في جنوب مدينة خان يونس، فيما تعرضت مناطق أخرى من المدينة لقصف وإطلاق نار من الدبابات و الطائرات المسيّرة والزوارق الحربية.

وفي وسط القطاع، تعرضت مناطق شرق مخيم البريج لقصف مدفعي، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة غزة، إضافة إلى قصف طال محيط مدينة رفح جنوبا.

كما شهدت مناطق شمال القطاع تفجيرات في شرق جباليا وحي التفاح شمال شرق مدينة غزة، إلى جانب إطلاق نار من طائرات مسيرة باتجاه عدد من المناطق السكنية.

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت شارع تل في المدينة، وداهمت أحد المباني، وفقا لمصادر محلية.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين اثنين أحدهما طفل من قرية الرشايدة شرق بيت لحم.

في سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، اليوم، حدوث تشويش على حركة السفر عبر معبر الكرامة، نتيجة إضراب لدى الجانب الإسرائيلي، ما أدى إلى توقف العمل في المعبر بشكل مؤقت.

وأهابت الهيئة بجميع المسافرين ضرورة التريث وعدم التوجه إلى المعبر في الوقت الراهن، داعية إلى إعادة جدولة مواعيد سفرهم، وذلك لحين صدور إشعار رسمي يفيد باستئناف العمل في المعبر.