قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير التعدين 2026… مصر تحتل الـ 14 عالميًا في إنتاج الكاولين
وزير التعليم يشدد على الالتزام الكامل بتنفيذ ضوابط امتحانات الثانوية العامة
الخارجية الهندية: إنقاذ 10 مواطنين وفقدان آخر بعد استهداف سفينة تجارية قبالة سواحل عُمان
75 مليار جنيه استثمارات مهددة.. شعبة المحاجر تطالب الحكومة بتدخل عاجل لإنقاذ صناعة الرخام
تامر حسني يحيي حفل تكريم منتخب مصر باستاد القاهرة.. غدا
مقارنة بين أحدث 5 سيارات عائلية 2027 في مصر .. مواصفات وصور وأسعار
الأسعار من 50 جنيهًا.. تفاصيل وطريقة حجز حفل المنتخب في ستاد القاهرة
تأجيل استئناف البلوجر بطة على حكم حبسها 6 أشهر
فرويلر يهاجم الحكم بعد وداع سويسرا للمونديال: تقنية الفيديو أنهت المباراة
ضبط 4 سماعات غش إلكتروني داخل لجنة امتحان الرياضيات البحتة بطوخ
شيخ الأزهر يعزِّي أمير قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
إصابة 3 طالبات ثانوي بحالات إغماء أثناء امتحان الرياضيات البحتة بلجان قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على غزة بقصف مدفعي ونسف للمنازل

عمليات قصف ونسف لمنازل ومنشآت سكنية
عمليات قصف ونسف لمنازل ومنشآت سكنية
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عمليات قصف ونسف لمنازل ومنشآت سكنية، إلى جانب إطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، نقلا عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفجير لمبانٍ سكنية ومنشآت مدنية في جنوب مدينة خان يونس، فيما تعرضت مناطق أخرى من المدينة لقصف وإطلاق نار من الدبابات و الطائرات المسيّرة والزوارق الحربية.

وفي وسط القطاع، تعرضت مناطق شرق مخيم البريج لقصف مدفعي، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة غزة، إضافة إلى قصف طال محيط مدينة رفح جنوبا.

كما شهدت مناطق شمال القطاع تفجيرات في شرق جباليا وحي التفاح شمال شرق مدينة غزة، إلى جانب إطلاق نار من طائرات مسيرة باتجاه عدد من المناطق السكنية.

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت شارع تل في المدينة، وداهمت أحد المباني، وفقا لمصادر محلية.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين اثنين أحدهما طفل من قرية الرشايدة شرق بيت لحم.

في سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، اليوم، حدوث تشويش على حركة السفر عبر معبر الكرامة، نتيجة إضراب لدى الجانب الإسرائيلي، ما أدى إلى توقف العمل في المعبر بشكل مؤقت.

وأهابت الهيئة بجميع المسافرين ضرورة التريث وعدم التوجه إلى المعبر في الوقت الراهن، داعية إلى إعادة جدولة مواعيد سفرهم، وذلك لحين صدور إشعار رسمي يفيد باستئناف العمل في المعبر.

قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف إطلاق نار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

توفيت إحدى الصغيرات .. زوج يشعل النيران في زوجته وبناته الثلاثة في أسيوط

منتخب مصر

اتحاد الكرة يكشف المكاسب التاريخية والمادية لمصر من كأس العالم 2026

مصطفى زيكو

«نمت في الشارع وبعت الملابس».. مصطفى زيكو يكشف رحلة المعاناة حتى منتخب مصر

تنفيذًا لوعده.. عامل الدليفري عبد الرحيم يتسلم مكافأة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى

تنفيذًا لوعده.. عامل الدليفري «عبدالرحيم» يتسلم مكافأة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى

.تشاكا يحتج من مجاملة الحكم للأرجنتين بعد طرد امبولو

انهيار إيمبولو واعتراض تشاكا.. قرار تحكيمي مُثير يُشعل مواجهة الأرجنتين وسويسرا |تفاصيل

الدعاء

دعاء لا يرد سائله .. ردّده عند حاجتك

زيكو

زيكو: كنا قادرين على بلوغ نهائي كأس العالم.. وميسي سأل عن محمد صلاح قبل مواجهة الأرجنتين

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

ترشيحاتنا

عمليات قصف ونسف لمنازل ومنشآت سكنية

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على غزة بقصف مدفعي ونسف للمنازل

طلال الهيفي رئيس لجنة التحكيم لجائزة التميز الإعلامي العربي

الذكاء الاصطناعي يتصدر أعمال لجنة تحكيم جائزة التميز الإعلامي العربي

الاستهدافات في مقاطعة أوديسا

القوات الروسية تستهدف بنى تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في أوديسا وتشيرنومورسك

بالصور

احذر قبل فوات الأوان .. أسباب انفجار التكييف بالمنزل

احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل

حملات "طرق الأبواب" تجوب القرى والمدن لتقنين الأوضاع وقطع المرافق عن غير الملتزمين بالشرقية

املاك الدولة
املاك الدولة
املاك الدولة

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

إرشادات لحمايتك من انفجار التكييف في فصل الصيف

إرشاردات لحمايتك من إنفجار التكيف فى فصل الصيف
إرشاردات لحمايتك من إنفجار التكيف فى فصل الصيف
إرشاردات لحمايتك من إنفجار التكيف فى فصل الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد