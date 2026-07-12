القوات الروسية تستهدف بنى تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في أوديسا وتشيرنومورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الأحد ، تنفيذ ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة، خلال ساعات الليل، مستهدفة منشآت للبنية التحتية للمواني في مدينتي أوديسا وتشرنومورسك.

وقالت الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - إنه"نتيجة لذلك، تضررت مرافق البنية التحتية للمواني في أوديسا وتشورنومورسك، التابعة لمقاطعة أوديسا، والتي تُستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى سفن وعبّارة تنقل هذه الشحنات إلى المواني الأوكرانية".

وأضافت: "الاستهدافات في مقاطعة أوديسا- في ميناء أوديسا (التابع لشركة ميناء أوديسا التجاري البحري المملوكة للدولة)، تضررت مرافق البنية التحتية المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية، بالإضافة إلى المركز اللوجستي لشركة النقل "أودترانس" المتخصصة في نقل الشحنات العسكرية".

وتابع البيان: "في ميناء تشورنومورسك (التابع لشركة ميناء تشورنومورسك التجاري البحري المملوكة للدولة)، تضررت مرافق البنية التحتية لمركز الشحن المستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية، بالإضافة إلى خزانات تخزين الوقود ومواد التشحيم".

وأوضح البيان أنه "في ميناء تشورنومورسك، تضررت سفينتان لنقل البضائع وعبّارة بحرية كانت تنقل شحنات للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى قارب دورية".