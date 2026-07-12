الذكاء الاصطناعي يتصدر أعمال لجنة تحكيم جائزة التميز الإعلامي العربي

عقدت لجنة التحكيم لجائزة التميز الإعلامي العربي، اليوم الأحد، اجتماعها الثاني بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة طلال الهيفي، رئيس اللجنة، وبحضور السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، وأعضاء اللجنة، وذلك لبحث وتقييم الترشيحات المقدمة من الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات ذات الصفة المراقبة لدى مجلس وزراء الإعلام العرب، تمهيدا لاختيار الأعمال الفائزة في النسخة العاشرة للجائزة.

وأكد طلال الهيفي، رئيس لجنة التحكيم، أن اللجنة تواصل أعمالها في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام، بما يفرض مسؤولية كبيرة في اختيار الأعمال الأكثر تميزا وفق أعلى المعايير المهنية، بما يعكس تطور الإعلام العربي وقدرته على مواكبة المستجدات.

جائزة التميز الإعلامي العربي

وأعرب الهيفي، خلال كلمته، عن تقديره لدولة الكويت والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على دعمهما المتواصل للجائزة، مؤكدا أن هذا الدعم يجسد الحرص على تعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك، وتشجيع الإبداع والتميز في مختلف المجالات الإعلامية.

وأوضح أن الدورة العاشرة تقام تحت شعار "الإعلام العربي والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات"، مشيرا إلى أن اختيار هذا الموضوع يعكس أهمية مواكبة الثورة التقنية التي يشهدها الإعلام، ويضع على عاتق لجنة التحكيم مسؤولية اختيار أعمال تجسد الإبداع والابتكار، وتقدم نماذج إعلامية قادرة على خدمة المجتمعات العربية ومواكبة متطلبات المستقبل.

وأضاف أن اللجنة ستواصل أعمالها على مدار يومي 12 و13 يوليو، حيث خصص اليوم الأول لتقييم الأعمال المشاركة في مختلف الفئات، على أن تستكمل أعمال التقييم في اليوم الثاني، وفقا لآليات تستند إلى الشفافية والتقييم الفني الدقيق، لضمان اختيار أفضل الأعمال المستحقة للجائزة.

واختتم الهيفي كلمته بتوجيه الشكر لأعضاء لجنة التحكيم، معربا عن ثقته في أن تسفر أعمال اللجنة عن نتائج ترتقي بمكانة جائزة التميز الإعلامي العربي، وتعكس مستوى التطور الذي يشهده الإعلام العربي.