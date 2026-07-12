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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لجنة تحكيم جائزة التميز الإعلامي العربي تعقد اجتماعها الثاني لاختيار الفائزين

لجنة تحكيم جائزة التميز الإعلامي العربي تعقد اجتماعها الثاني
لجنة تحكيم جائزة التميز الإعلامي العربي تعقد اجتماعها الثاني
الديب أبوعلي
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عقدت لجنة التحكيم لجائزة التميز الإعلامي العربي، اليوم الأحد، اجتماعها الثاني بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في إطار أعمال النسخة العاشرة للجائزة، برئاسة رئيس اللجنة طلال الهيفي، وبحضور السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، وأعضاء اللجنة، وذلك لبحث وتقييم الترشيحات المقدمة من الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات ذات الصفة المراقبة لدى مجلس وزراء الإعلام العرب، تمهيدا لاختيار الأعمال الفائزة.

وفي كلمته، نقل السفير أحمد رشيد خطابي تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، وتمنياته بنجاح أعمال اللجنة، مشيدا برعاية دولة الكويت لجائزة التميز الإعلامي العربي، وبدور وزارة الإعلام الكويتية في دعم الجائزة وتطويرها، بما يعزز مكانتها كمنصة لتكريم الإبداع الإعلامي العربي.

الإعلام العربي والذكاء الاصطناعي

وأكد خطابي أن الدورة العاشرة تنعقد تحت شعار "الإعلام العربي والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات"، بما يعكس أهمية مواكبة التطورات الرقمية واستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الإعلامي، مع الحفاظ على المعايير المهنية والهوية الثقافية العربية.

وأوضح أن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب استكملت أعمالها الخاصة باستقبال وتجميع وتصنيف الترشيحات الواردة، واستبعاد الأعمال غير المطابقة للنظام الأساسي للجائزة، بما يهيئ للجنة التحكيم إجراء تقييم مهني وموضوعي للأعمال المشاركة. كما كشف أن عدد الترشيحات بلغ نحو 154 ترشيحا، وهو الأعلى منذ إطلاق الجائزة عام 2016، موزعة على فئات الإعلام الرقمي، والصحافة المكتوبة، والأعمال الإذاعية، والأعمال التلفزيونية.

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من تقييم الأعمال المشاركة واختيار الفائزين وفقا لمعايير النزاهة والشفافية والتميز المهني، تمهيدا لإعلان النتائج خلال اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب.

الأمانة العامة جامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي جائزة التميز الإعلامي العربي الذكاء الاصطناعي نبيل فهمي وزراء الإعلام العرب الكويت

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