رشيد خطابي: 154 ترشيحا لجائزة التميز الاعلامي العربي في مختلف الفئات

أكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أن النسخة العاشرة من جائزة التميز الإعلامي العربي تشهد أكبر مشاركة منذ إطلاقها عام 2016، بإجمالي يقارب 154 ترشيحا في مختلف الفئات، مشيرا إلى أن الدورة الحالية تنعقد تحت شعار "الإعلام العربي والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات"، بما يعكس أهمية مواكبة التحولات الرقمية واستشراف مستقبل الإعلام العربي.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة التحكيم لجائزة التميز الإعلامي العربي في نسختها العاشرة، الذي استضافته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث رحب بالحضور، ونقل تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، وتمنياته بنجاح أعمال الدورة، وذلك عقب توليه مهام منصبه مطلع الشهر الجاري.

وأعرب خطابي عن تقديره لدولة الكويت لرعايتها جائزة التميز الإعلامي العربي، مثمنا جهود وزارة الإعلام الكويتية في تطوير الجائزة وتعزيز مكانتها، ومن بينها المبادرة إلى إنشاء مجلس للأمناء يضم نخبة من الشخصيات الإعلامية، بهدف تقييم الكفاءات الإعلامية العربية وفق معايير الحوكمة والجودة والمصداقية، بما يسهم في تطوير منظومة الإعلام العربي ومواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي.

جائزة التميز الإعلامي العربي

وأوضح أن انعقاد الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجهات مجلس وزراء الإعلام العرب وتوصيات المكتب التنفيذي، ووفقا للنظام الأساسي للجائزة، حيث تتولى لجنة التحكيم دراسة الترشيحات الواردة من الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات ذات الصفة المراقبة لدى المجلس، لاختيار الأعمال الأكثر تميزا وفقا للمعايير المعتمدة.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة واعدة لتطوير المحتوى الإعلامي، وتعزيز الأداء المهني، والإسهام في تحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا أن الإعلام العربي يظل ركيزة أساسية في ترسيخ الهوية الثقافية العربية والانفتاح على التقنيات الحديثة، وبناء مجتمعات المعرفة والابتكار، مع ضرورة تحفيز الشباب في المعاهد والكليات الإعلامية على الإبداع والإنتاج المعرفي باعتباره محركا للتنمية.

وأضاف أن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب باشرت، منذ الإعلان عن فتح باب الترشح في فبراير 2026، تجميع وتصنيف الترشيحات الواردة عبر المندوبيات الدائمة والمنظمات والاتحادات، واستبعاد الأعمال غير المستوفية للشروط، بما يسهل مهمة لجنة التحكيم في اختيار الفائزين.

كما عمل قطاع الإعلام والاتصال على الترويج لموضوع الدورة عبر المندوبيات الدائمة، والمنظمات، والموقع الإلكتروني للجامعة العربية، والبيانات الإعلامية الصادرة عنه، وهو ما أسفر عن مشاركة واسعة.

وأوضح أن الترشيحات توزعت بواقع 62 ترشيحا للإعلام الرقمي، و41 للصحافة المكتوبة، و36 للأعمال الإذاعية، و15 للأعمال التلفزيونية، مؤكدا ثقته في قدرة لجنة التحكيم على اختيار الأعمال الفائزة بكل نزاهة وموضوعية وشفافية، وموجها الشكر إلى وزارات الإعلام العربية والمؤسسات الإعلامية التي أسهمت في إنجاح الدورة، وإلى رئاسة اللجنة وفريق الأمانة على جهودهم التنظيمية والتحضيرية.