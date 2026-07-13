محافظ مطروح يتابع تطوير كوبري روميل وباب البحر

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمنطقة كوبري روميل وباب البحر بمدينة مرسى مطروح، لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع، والتأكد من جودة الأعمال المنفذة.

تكثيف الأعمال

وتابع المحافظ خلال الجولة تفاصيل الأعمال الجاري تنفيذها، والتي تستهدف رفع كفاءة المنطقة وتحسين عناصر المظهر العام، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة في التنفيذ، وسرعة الانتهاء من الأعمال، بما يساهم في الارتقاء بصورة المنطقة باعتبارها أحد المواقع الحيوية والسياحية بمدينة مرسى مطروح.

ووجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة محيط كوبري روميل وباب البحر، والاهتمام بالتشطيبات النهائية، مع الالتزام بالهوية البصرية للمحافظة وتوحيد الطابع الجمالي والألوان المعتمدة، بما يعكس الصورة الحضارية لمطروح أمام المواطنين والزائرين خلال الموسم السياحي.

وجه بأستغلال الشواطئ الجديدة بجانب منطقة كوبري روميل، بما يساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمصطافين، وتحقيق الاستغلال الأمثل للواجهة البحرية، مع الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة.

وشددعلى استمرار المتابعة الميدانية للأعمال، وسرعة تلافي أي ملاحظات، مؤكدًا أن تطوير المناطق الحيوية يأتي ضمن أولويات المحافظة لتحسين جودة الحياة، والحفاظ على الوجه الجمالي لمدينة مرسى مطروح بما يتناسب مع مكانتها كإحدى أهم المقاصد السياحية.