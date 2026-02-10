أسامة الدليل: إسرائيل تمضي في مخطط يستهدف تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها

أكد الكاتب الصحفي أسامة الدليل أن إسرائيل تمضي في مخطط يستهدف تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها وفرض واقع جديد يُنهي القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر والأردن يرفضان بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى أراضيهما.

وقال أسامة الدليل، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن السياسات الإسرائيلية الحالية تعكس رفضًا واضحًا لحل الدولتين، وتصعيدًا خطيرًا في الضفة الغربية، مستفيدة من حالة الاضطراب الدولي وغياب أفق سياسي حقيقي، ما دفع الفلسطينيين إلى حافة المواجهة المفتوحة.

وأشار إلى أن أحداث 7 أكتوبر وفّرت لإسرائيل غطاءً لتوسيع عدوانها، لافتًا إلى أن نتنياهو يستخدم التصعيد للضغط على الولايات المتحدة بين خيارين: الانخراط في مواجهة مع إيران أو تمرير مخطط ضم الضفة الغربية، في وقت تسعى فيه واشنطن لتحجيم القدرات الصاروخية الإيرانية أكثر من تركيزها على الملف النووي.