بالأسماء.. إصابة 14 شخصا في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من بوابة الرسوم عند الكيلو 19 في اتجاه القاهرة، أسفر عن إصابة 14 شخصا بينهم عدد من الأطفال، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة الرسوم، ما أسفر عن إصابة 14 شخصا وهم محمد. ن. ا 60 سنة ووائل. م. ن 14 سنة وياسين. ك. ع 10 سنوات، وعمر. ط. ع 13 سنة ، وحسام. م. ع 11 سنة، ويوسف. ع. ا 12 سنة، وإبراهيم. ط. ع 12 سنة، وبلال. ا. ع ، 11 سنة، ومحمود. ر 21 سنة، وإسلام. ح 14 سنة، ومصطفى. ا. م 17 سنة، وأحمد. م. ص 19 سنة، ومحمود. ح. م 27 سنة، وأحمد. ع. ك 19 سنة.

وتبين من الفحص الأولي أن المصابين من محافظتي القاهرة وأسيوط، وتم تقديم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات