ضبط 100 طن قمح بدون تصريح واستبعاد شحنات غير مطابقة للمواصفات بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار المتابعة الميدانية والرقابة المشددة على أعمال حصاد وتوريد القمح المحلي بمختلف مراكز المحافظة، موجهاً بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمزارعين، مع تطبيق القوانين والضوابط المنظمة لمنظومة التوريد بكل حزم، حفاظاً على محصول القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة للأمن الغذائي.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بموسم توريد القمح، لافتاً إلى أن الأجهزة التنفيذية والرقابية تواصل جهودها لمنع أي محاولات لتهريب الأقماح أو تداولها خارج الأطر القانونية، تنفيذاً للقرارات المنظمة التي تحظر نقل الأقماح خارج حدود المحافظة دون الحصول على تصريح كتابي مسبق من الجهات المختصة.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مديرية التموين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكنت من تحرير 3 محاضر لنقل الأقماح خارج المحافظة بدون تصريح، حيث بلغت الكميات المضبوطة أكثر من 100 طن من القمح المحلي، وتم التحفظ على الشحنات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف وكيل الوزارة أن لجان الفرز والاستلام تواصل أعمالها اليومية بالشون والصوامع ومواقع التجميع المعتمدة، للتأكد من مطابقة الأقماح الموردة للاشتراطات الفنية المحددة، مشيراً إلى أنه تم استبعاد ورفض استلام 21 طن قمح لعدم مطابقتها للمواصفات المقررة وانخفاض درجة النظافة عن النسب المعتمدة لاستلام محصول القمح خلال الموسم الحالي.

