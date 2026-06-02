القرار قرارك.. مبادرة توعوية بقرى المنيا لحماية الأسر من مخاطر الإدمان والتعاطي

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة المنيا مبادرة توعوية بعنوان «القرار قرارك»، ضمن برنامج «تعزيز قيم وممارسات المواطنة» وذلك في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف جهود التوعية بمخاطر تعاطي المواد المخدرة داخل القرى.

تأتي المبادرة في إطار خطة متكاملة تستهدف نشر الوعي بين الأسر بمختلف قرى المحافظة، ورفع مستوى الإدراك بخطورة الإدمان وآثاره السلبية على الاستقرار الأسري والمجتمعي، إلى جانب تعزيز دور الأسرة في المتابعة والتوجيه والوقاية.

وتستهدف المبادرة قرى الحواصلية، والسلطان حسن، وبني عبيد، وكوم الزهير، بالتعاون مع جمعية الجزويت والفرير للتنمية، وصندوق دعم المشروعات والجمعيات الأهلية، ومديرية التضامن الاجتماعي.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ حملات طرق أبواب للتواصل المباشر مع الأسر، إلى جانب تنظيم أنشطة توعوية للأطفال بمختلف الفئات العمرية للتعريف بمخاطر التدخين وتعاطي المواد المخدرة، بما يدعم جهود الدولة في بناء مجتمع واعٍ وخالٍ من التعاطي.

وأكد القائمون على المبادرة استمرار تقديم خدمات المشورة والدعم والعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي (16023)، والذي يتيح خدمات العلاج مجانًا وفي سرية تامة لكل من يتقدم طواعية لطلب العلاج، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الأسري وحماية أفراد المجتمع.

ومن جانبها، أوضحت إسراء رفعت، منسق البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة المنيا، أن المبادرة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أفراد الأسرة بمختلف فئاتهم العمرية، وتشجيع من يحتاج إلى العلاج على التقدم طواعية للحصول على الخدمات العلاجية، في إطار جهود الدولة لبناء بيئة مجتمعية آمنة وصحية خالية من التعاطي.

