دون إصابات.. كواليس حريق مجمع مستشفيات ميت خلف في المنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء من السيطرة علي حريق في مجمع مستشفيات ميت خلف في مركز شبين الكوم بعد الدفع ب 4 سيارات اطفاء وذلك دون اصابات.

وتبين نشوب الحريق في جزء من مخلفات الأخشاب وأكشاك خشبية وتم السيطرة عليها دون اصابات.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقيادات الصحة وعلي رأسهم الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة لمتابعة الحريق.

كما تبين أنه لا يوجد أي اصابات ولا يوجد اخلاء للمرضي حيث أن مكان الحريق بعيدا عن المرضي والطواري.

وتكثف قوات الحماية المدنية من جهودها لاجراء عمليات التبريد لمنع وجود أي مخلفات للحريق تفيد إعادته مرة أخري.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في مجمع مستشفيات ميت خلف بشبين الكوم. وعلي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الاطفاء للسيطرة علي الحريق.

فيما تتم أعمال السيطرة علي الحريق وحصر التلفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.