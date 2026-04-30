باحثة سياسية: إسرائيل تسعى لتفكيك الساحات الإقليمية بشكل منفصل

قالت الدكتورة مونيكا ويليام، الكاتبة والباحثة السياسية، إن الحديث عن تحويل قطاع غزة إلى ورقة تفاوضية مباشرة بين الولايات المتحدة و إيران يحتاج إلى دقة في التحليل.

وأوضحت خلال صباح الخير يا مصر أن غزة لا تُستخدم كورقة تفاوضية صريحة بين الأطراف الدولية، لكنها تُوظف ضمنيًا كأداة ضغط غير مباشر في سياق الصراع الإقليمي الأوسع.

وأضافت ويليام أنه في ظل التحديات العسكرية التي تواجهها إسرائيل في مواجهة إيران، فإن إسرائيل تحاول نقل مركز الثقل إلى غزة باعتبارها ساحة أكثر قابلية للتحرك العسكري والسياسي.

وأشارت إلى أن هذا يأتي بسبب عدم قدرة إسرائيل على تحقيق حسم استراتيجي واضح في المواجهة مع إيران نتيجة لـ توازنات الردع و القيود الدولية.

وتابعت ويليام أن التصعيد الإسرائيلي على جبهات متعددة مثل لبنان و غزة و الضفة الغربية يعكس محاولة لتوزيع الضغوط الاستراتيجية عبر جبهات مختلفة، مؤكدةً على أن إسرائيل تسعى لتفكيك الساحات الإقليمية بشكل منفصل بينما تربط بينها في النهاية بهدف استراتيجي أوسع يهدف إلى تقويض خصومها في أكثر من مسار.