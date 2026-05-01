بعد غياب ثلاث سنوات.. محمد رمضان يعلن العودة لدراما رمضان 2027

أعلن الفنان محمد رمضان عن استعداده للعودة إلى الدراما التليفزيونية من جديد، من خلال عمل ضخم مقرر عرضه في موسم رمضان 2027، وذلك بعد غياب استمر نحو ثلاث سنوات عن المنافسة الرمضانية.

وكشف رمضان، عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، عن تفاصيل مشروعه الدرامي الجديد، مؤكدًا أنه سيُعرض عبر قنوات MBC مصر وMBC العراق وMBC السعودية، موجّهًا رسالة لجمهوره قال فيها إنهم على موعد معه في رمضان 2027 عبر هذه الشاشات.

وأوضح أن المسلسل من تأليف الكاتب والروائي أحمد مراد، في تعاون يُعد الأول بينهما على مستوى الدراما التلفزيونية، مشيرًا إلى أن اسم المخرج لم يُحسم بعد، وسيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار التحضيرات واختيار باقي فريق العمل.

ويُنتظر أن يشهد العمل الجديد طابعًا مختلفًا، خاصة في ظل أسلوب أحمد مراد المعروف بتقديم أعمال تجمع بين التشويق والعمق الدرامي، ما يفتح الباب أمام تجربة مميزة قد تضيف بُعدًا جديدًا لمسيرة محمد رمضان التلفزيونية.

وفي سياق متصل، أشار رمضان إلى تحضيره لفيلم سينمائي جديد يحمل اسم “أسد”، موضحًا أنه سيضم مجموعة كبيرة من نجوم مصر، في عمل يُتوقع أن يكون من الإنتاجات الضخمة، دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل القصة أو الأبطال المشاركين.

ويأتي هذا النشاط الفني بعد آخر ظهور درامي لمحمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، الذي عُرض في موسم رمضان 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، حيث جسد خلاله شخصية “جعفر”، رجل الأعمال الذي يخوض صراعات متعددة على المستويين العائلي والمهني.

وشارك في بطولة “جعفر العمدة” عدد من النجوم، من بينهم زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، مي كساب، ومنذر رياحنة، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي بمشاركة الكاتب مهاب طارق.

ويترقب جمهور محمد رمضان تفاصيل أكثر عن مسلسله الجديد وفيلم “أسد”، خاصة مع عودته المرتقبة للدراما الرمضانية، والتي اعتاد من خلالها تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وإثارة الجدل بأعماله المختلفة.