هند الضاوي : تراجع نفوذ فرنسا في أفريقيا .. وأمريكا كشفت حقيقة القوة الأوروبية

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن فرنسا تشهد تراجعًا ملحوظًا في نفوذها داخل أفريقيا، لافتة إلى أن الدعم الأمريكي لفرنسا قد تقلص بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت “الضاوي”، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الولايات المتحدة الامريكية كانت لديها رغبة في كشف حقيقة القوة الأوروبية، خاصة مع تصاعد الخلافات بين واشنطن والعواصم الأوروبية، مضيفة: "ترامب كان يريد إحراج القوة الأوروبية على كافة المستويات وفي كل المناسبات السابقة".

مثلت نقطة خلاف رئيسية بين أمريكا وأوروبا

وأشارت هند الضاوي إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية، مثلت نقطة خلاف رئيسية بين أمريكا وأوروبا، موضحة أنها كانت تتوقع ألا يكون أمام أوروبا خيارات سوى الخضوع لرغبات ترامب بشأن الحرب، وهو ما بدأ يتكشف مؤخرًا، وأوضحت أن رفض ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للحرب على إيران لم يكن بدافع دعم طهران، وإنما نتيجة شعورهم بأن ترامب تخلى عنهم في ملف أوكرانيا، مؤكدة أن هذا الموقف يعكس حجم التوتر في العلاقات بين الجانبين.