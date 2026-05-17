البيض بالأفوكادو.. وجبة خفيفة وغنية بالبروتين

يعد البيض بالأفوكادو من الوجبات الصحية والخفيفة التي تجمع بين الطعم الشهي والقيمة الغذائية العالية، فهو غني بالبروتين والدهون الصحية التي تمنح الجسم الطاقة والشعور بالشبع لفترة طويلة.

كما يعتبر خيارا مثاليا لوجبة الإفطار أو العشاء، خاصة لمحبي الأكلات السريعة والمغذية في الوقت نفسه.

طريقة عمل البيض بالأفوكادو

المكونات

2 حبة أفوكادو ناضجة

4 بيضات

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

رشة بابريكا أو شطة اختياري

بقدونس أو كزبرة للتزيين



طريقة التحضير

1. سخني الفرن على درجة 180 مئوية.



2. قطعي حبات الأفوكادو إلى نصفين وأزيلي النواة.



3. إذا كانت فتحة النواة صغيرة، أزيلي جزءا بسيطا من اللب حتى تتسع للبيضة.



4. ضعي أنصاف الأفوكادو في صينية ثابتة حتى لا تتحرك أثناء التسوية.



5. اكسري بيضة داخل كل نصف أفوكادو بحذر.



6. أضيفي الملح والفلفل الأسود ورشة البابريكا.



7. أدخلي الصينية الفرن لمدة 12 إلى 15 دقيقة حسب درجة نضج البيض المفضلة.



8. زيني بالبقدونس وقدميها ساخنة مع التوست أو الخبز المحمص.

يمكن إضافة جبنة شيدر أو موتزاريلا قبل التسوية.

لمحبي الطعم الحار يمكن إضافة هالبينو أو شطة.

تقدم كوجبة فطور صحية وغنية بالبروتين والدهون المفيدة.