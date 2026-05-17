ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس؟

يُعدّ العرقسوس مفيدًا لتقوية جهاز المناعة، فهو يساعد الجسم على مقاومة العدوى، ما يجعله فعالًا بشكل خاص، كما يحتوي العرقسوس على العديد من الفوائد الصحية.

فوائد العرقسوس

- صحة الرئة

إذا كنت تعاني من السعال المستمر، أو تراكم المخاط، أو مشاكل في الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية، أو الربو، أو الالتهاب الرئوي، فإن العرقسوس خيار ممتاز، فهو يعمل كمقشع طبيعي، يساعد على تليين البلغم وطرده، وتنظيف الرئتين ، وتسهيل التنفس

- تحقيق التوازن الهرموني

يُعدّ العرقسوس مفيدًا بشكل خاص للنساء، لا سيما في حالات اختلال التوازن الهرموني مثل متلازمة تكيس المبايض وعدم انتظام الدورة الشهرية، وذلك تحت إشراف طبي، تساعد خصائصه النباتية الشبيهة بالإستروجين على موازنة مستويات الإستروجين، مما يُخفف من أعراض مثل التقلصات، وعدم انتظام الدورة الشهرية، ومتلازمة ما قبل الحيض

- لصحة البشرة ومكافحة الشيخوخة

بشرتكِ مرآة لصحتكِ الداخلية، والعرقسوس يُغذيها من الداخل، بفضل خصائصه القوية المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة، يُعدّ العرقسوس أداة فعّالة لعلاج حب الشباب، والتصبغات، وبهتان البشرة، فهو يُساعد على تقليل الاحمرار، وتفتيح البقع الداكنة، واستعادة نضارة بشرتكِ الطبيعية.

تشير بعض الدراسات أيضًا إلى أن العرقسوس يحفز إنتاج الكولاجين، مما يساعد على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، والحفاظ على بشرتك شابة ونضرة