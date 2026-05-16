فوائد الكركم.. ماذا يحدث عندما تناوله يوميا؟

يعد الكركم من أشهر الأعشاب في العالم ويمكن استخدامه في عمل العديد من المشروبات والأطعمة الشهية.. فما فوائده الصحية؟

ووفقا لموقع فري ويل هيلث فإن الكركم يساعد في علاج عدد كبير من الأمراض والحماية منها.

يقلل الالتهاب

يُعدّ الالتهاب آليةً مهمةً يستخدمها الجهاز المناعي لمكافحة العدوى والتئام الجروح والإصابات إلا أن الالتهاب المزمن قد يُسبب مشاكل صحية وهناك العديد من العوامل التي قد تُسببه، بدءًا من أمراض المناعة الذاتية وصولًا إلى التوتر والنظام الغذائي.

تشير الأبحاث إلى أن تناول مكملات الكركمين قد يقلل من الالتهاب الناتج عن داء كرون، والتهاب المفاصل، وغيرها من الأمراض الالتهابية المزمنة وقد وجدت الدراسات أن مؤشرات الالتهاب في الدم والأعراض السريرية تتحسن بشكل عام عند تناول مكملات الكركمين.

يزيد نشاط مضادات الأكسدة

أظهرت مراجعة لدراسات صغيرة أن تناول مكملات الكركم بجرعات كبيرة لمدة ستة أسابيع أو أكثر قد يقلل من تأثير الإجهاد التأكسدي.

يحدث الإجهاد التأكسدي عندما تتراكم كميات كبيرة من الجذور الحرة (مركبات غير مستقرة) في الجسم دون وجود كمية كافية من مضادات الأكسدة للمساعدة في استقرارها.

هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم أفضل لكيفية مساهمة مضادات الأكسدة الموجودة في الكركم في علاج الحالات المرتبطة بالإجهاد التأكسدي طويل الأمد، مثل أمراض القلب والسرطان ومرض الزهايمر.



يعزز صحة الدماغ

قد يعزز الكركم صحة الدماغ عن طريق حماية الجهاز العصبي المركزي من الأضرار المرتبطة بالإجهاد.

وتشير بيانات واعدة من الدراسات المختبرية إلى أن الكركم قد يساعد في حماية الدماغ من الأمراض التنكسية العصبية، بما في ذلك مرض الزهايمر ومرض باركنسون والتصلب المتعدد .

لكن العلماء يؤكدون أن هذه الفوائد لم تُثبت إلا في المختبر، وليس في الدراسات البشرية لذا، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لاستخلاص النتائج، خاصةً وأن الجسم لا يمتص الكركمين بشكل جيد.

مكافحة الاكتئاب

تشير بعض الأبحاث إلى أن الاكتئاب قد يكون مرتبطًا بالالتهاب وإذا صحّ ذلك، فإن خصائص الكركم المضادة للالتهابات قد تجعله جزءًا مفيدًا من علاجات الاكتئاب.

في دراسة صغيرة، أفاد الأشخاص الذين تناولوا من 250 إلى 500 ملغ من مستخلص الكركمين على مدى ثلاثة أشهر بانخفاض أعراض الاكتئاب لديهم مقارنةً بمن تناولوا دواءً وهميًا كما أظهر تحليل تلوي أن الجمع بين جرعات عالية من مستخلص الكركمين وأدوية الاكتئاب والقلق يُحسّن أعراض المرضى.

تقوية المناعة

قد يُساعد الكركم في دعم جهاز المناعة . الكركمين مضاد للميكروبات ، مما يعني أنه يدعم خلايا المناعة التي تُساعد في مكافحة البكتيريا والفيروسات التي قد تُسبب الأمراض ومن خلال تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي ، قد يُساهم الكركم في حماية جهاز المناعة.