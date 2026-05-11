سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو وجبة خفيفة ومنعشة مليئة بالنكهات القوية والتوازن المثالي بين البروتين والخضار الطازجة .

تتميز هذه السلطة بالروبيان المتبل الحار مع الأفوكادو الكريمي والخضار المقرمشة، لتكون خيارًا رائعًا لغداء صحي أو عشاء خفيف ومشبع، نقدمها لك على طريقة الشيف إيناس.

المكونات

لتحضير الروبيان الحار

500 جم روبيان مقشر ومنظف

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم مفروم ناعم

1 ملعقة صغيرة بابريكا حارة أو بهارات تشيلي

½ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

ملح حسب الرغبة

لتحضير السلطة

2 كوب خس مقطع

2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات

½ بصلة حمراء شرائح رفيعة

2 عود بصل أخضر مقطع

1 ثمرة أفوكادو مقطعة شرائح

بقدونس أو كزبرة خضراء مفرومة للتزيين

للتتبيلة الإضافية

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

رشة ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير

1- تتبيل الروبيان

في وعاء، يُخلط الروبيان مع البابريكا والكمون والفلفل الأسود والملح وعصير الليمون جيدًا حتى يتغطى بالكامل بالتتبيلة.

2- تشويح الروبيان

يُسخن زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة، ثم يُضاف الثوم ويُقلب لمدة 30 ثانية حتى تظهر رائحته.

يُضاف الروبيان ويُطهى لمدة 2–3 دقائق لكل جانب حتى يصبح لونه ذهبيًا وينضج تمامًا دون الإفراط في الطهي.

3- تجهيز السلطة

في طبق تقديم كبير أو Bowl، يُوزع الخس ثم تُضاف الطماطم والبصل الأحمر والبصل الأخضر وشرائح الأفوكادو بشكل مرتب.

4- إضافة الروبيان

يُوضع الروبيان الحار فوق الخضار مباشرة وهو ساخن لإضافة نكهة مميزة للسلطة.

5- اللمسة الأخيرة

تُخلط مكونات التتبيلة الإضافية وتُرش فوق السلطة، ثم تُزين بالبقدونس أو الكزبرة الطازجة وتُقدم فورًا.

نصائح لنجاح الوصفة

لا تفرطي في طهي الروبيان حتى يظل طريًا وعصاريًا.

يمكن إضافة الذرة أو الخيار لزيادة القرمشة والانتعاش.

لمحبي النكهة الحارة، أضيفي رشة شطة أو صوص سريراتشا.

يُفضل تقديم السلطة فور التحضير للحفاظ على قوام الأفوكادو والخضار الطازجة.

التقديم

تُقدم السلطة كوجبة صحية متكاملة أو بجانب خبز محمص أو أرز خفيف، وهي مثالية لأيام الصيف والأنظمة الغذائية الصحية