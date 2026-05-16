3 فناجين يوميا.. جمال شعبان ينصح بتناول القهوة بهذه الطريقة

شارك الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، منشور جديد من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقال جمال شعبان ، أنباء سارة لمحبي القهوة ، القهوة بدون سكر بحد أقصي ٣ فنجان يوميا، أما مرضي الضغط المرتفع حد أقصي فنجان واحد لاحتوائها علي مضادات الأكسدة الثلاث
Melanoidins
Nicotinic acid ( vit B3)
Cafestol
لها فوائد صحية جمة ثابتة علميا
فوائد القهوة
مفيدة لمرضي الضغط المنخفض وتراجع الطاقة
Low energy
مفيدة لصحة وحيوية الجهاز الهضمي
تعزز المناعة ومقاومة الميكروبات
قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان
قد تساعد في مكافحة مرض السكر من النوع الثاني الناتج من مقاومة الانسولين
قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد
وسرطان الكبد
والكبد الدهني
قد تحفز الذاكرة
تقلل من مخاطر الإصابة بمرض باركنسون
وتحد من مخاطر الزهايمر
والاكتئاب
قد تعزز صحة القلب والأوعية الدموية
وتقلل من اختلال كهرباء القلب
كلوا واشربوا ولا تسرفوا