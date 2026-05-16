3 فناجين يوميا.. جمال شعبان ينصح بتناول القهوة بهذه الطريقة

شارك الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، منشور جديد من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال جمال شعبان ، أنباء سارة لمحبي القهوة ، القهوة بدون سكر بحد أقصي ٣ فنجان يوميا، أما مرضي الضغط المرتفع حد أقصي فنجان واحد لاحتوائها علي مضادات الأكسدة الثلاث

Melanoidins

Nicotinic acid ( vit B3)

Cafestol

لها فوائد صحية جمة ثابتة علميا

فوائد القهوة

مفيدة لمرضي الضغط المنخفض وتراجع الطاقة

Low energy

مفيدة لصحة وحيوية الجهاز الهضمي

تعزز المناعة ومقاومة الميكروبات

قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

قد تساعد في مكافحة مرض السكر من النوع الثاني الناتج من مقاومة الانسولين

قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد

وسرطان الكبد

والكبد الدهني

قد تحفز الذاكرة

تقلل من مخاطر الإصابة بمرض باركنسون

وتحد من مخاطر الزهايمر

والاكتئاب

قد تعزز صحة القلب والأوعية الدموية

وتقلل من اختلال كهرباء القلب

كلوا واشربوا ولا تسرفوا