اتصالات النواب توافق على موازنة “إيتيدا” بإجمالي 2 مليار و151 مليون جنيه

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، على الموازنة العامة وخطة التنمية الشاملة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” للعام المالي 2026/2027، بإجمالي 2 مليار و151 مليون جنيه، بصافي أرباح بلغ 537 مليون جنيه.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع الذي حضره أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنه تم تحويل الخسارة إلى مكسب، لا سيما في مشروع “سيليكون واحة”، مشيرًا إلى أن قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات قطاع واعد ويحقق معدلات نمو كبيرة.

وطالب بدوي بضرورة الإعلان عن فرص التوظيف بشكل واضح ومعلن عبر مختلف الوسائل الإعلامية، بما يضمن وصول هذه الفرص إلى أكبر شريحة من الشباب، سواء فيما يتعلق ببرامج التدريب أو فرص العمل داخل القطاع.

من جانبه، أكد أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الهدف الرئيسي للهيئة يتمثل في تدريب المهندسين وتنمية قدراتهم، خاصة أن مصر يتخرج فيها نحو 750 ألف خريج سنويًا، مشددًا على أهمية التركيز على صناعة التعهيد.

وأضاف الظاهر أن هناك نماذج ناجحة، من بينها شركة أمريكية تعمل في مصر تضم نحو 24 ألف موظف، وتقوم بتصدير الخدمات التكنولوجية إلى الخارج، مؤكدًا أن الهيئة تقدم حوافز للشركات التي تحقق معدلات مرتفعة في تصدير التكنولوجيا.

وأشار إلى أن الهيئة تخطو خطوات كبيرة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، من خلال إتاحة فرص التدريب والعمل لقطاع كبير من الشباب.